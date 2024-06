Dos cines de verano de Córdoba abrirán sus puertas el 28 de junio

Buenísima noticia para los amantes del cine al aire libre. El próximo 28 de junio, dos de los tres cines de verano que gestiona Esplendor Cinemas -Fuenseca y Delicias- abrirán sus puertas para iniciar su temporada estival. Esta apertura se podrá llevar a cabo gracias al acuerdo alcanzado entre Francisco Ángel Cañuelo Contreras, sobrino del desaparecido Martín Cañuelo, uno de los herederos de los cines de verano y administrador actual de Esplendor Cinemas, y el empresario cordobés Antonio Amil Corredera, administrador de los comercios de empanadas La Tana Criolla y de la empresa de importación Dreamworld People SL.

Así lo ha comunicado este viernes el propio Amil dentro del cine Fuenseca, acompañado de Cañuelo y del propietario de POA Estudio, Daniel García. Ambos cines ofrecerán una única proyección de lunes a domingo desde el 28 de junio hasta el 14 de septiembre. Las películas que se verán serán tanto comerciales como aquéllas que ya no estén en la cartelera. Por contra, el cine Olimpia abrirá a finales de agosto aunque no para la proyección de películas, sino para albergar dos espectáculos que Amil ha preferido no desvela aún.

Será a través de la web elmundodelespectaculo.es, disponible a partir de la próxima semana, donde el público podrá conocer la programación de cada semana. El horario de las proyecciones será entre las 22:00 y las 22:30, ha apuntado Cañuelo, “ya que dependerá de la luz”. El precio de las entradas será de cinco euros para los días entre semana y los findes y víspera de festivo, el público deberá abonar 5,5 euros por persona.

Los cines de verano llevan sin abrirse desde al año pasado, cuando la muerte de Martín Cañuelo los dejaba mudos. Durante este tiempo, los jaramagos se han apoderado de los tres cines, por lo que ha sido vital un profundo trabajo de jardinería y arreglo de zonas e infraestructuras. Amil ha explicado que durante meses “se han tenido que adaptar estos recintos, así como sus proyectores y las salas en las que se ubican”. “Este ha sido el único motivo que nos ha hecho retrasar el tiempo para dar esta noticia tan esperada”, ha comentado el empresario, quien ha detallado que los patrocinadores de la inminente temporada de cines de verano serán Cervezas Alhambra, el Ayuntamiento de Córdoba y POA Estudio.

En el caso del cine Olimpia, este año no abrirá para proyecciones de películas, aunque las pretensiones tanto de Amil como de Cañuelo es que sí este preparado para el año que viene. Y, ¿cuál es el proyecto de futuro en el que trabajan ambos? En primer lugar, reabrir estos espacios, “dinamizarlos y convertirlos en un punto relevante para los cordobeses y para las familias que aún viven en el casco antiguo” de Córdoba, ha explicado Cañuelo, quien ha argumentado el porqué de una única proyección: hacer compatible estos espacios con el descanso de los vecinos.

Para hacer más atractivo el acudir al cine de verano, Amil ha comentado que habrá cambios en la comida que se ofertaba en los ambigús. A este respecto, Cañuelo ha asegurado que el modelo de gestión de su tío no funcionaba todo lo bien que debería haberlo hecho en base a los espacios que eran y lo que suponen. Así, se ofrecerá a precios populares comida de barbacoa y pizzas, por ejemplo, además de todo tipo de refrescos, aunque Amil ha puntualizado que “no se prohibirá el acceso al cine con bocatas”.

En segundo lugar, tanto él como Cañuelo -que han trasladado a los medios de comunicación la buena sintonía entre ambos y con el Ayuntamiento- van a apostar por que estos recintos puedan estar abiertos todo el año con actividades culturales de diversa índole, “como monólogos, conciertos, exposiciones o eventos con artesanos”.

Asimismo, el sobrino de Martín Cañuelo ha querido dejar zanjadas tres cuestiones vitales que rodean a sus tres cines de verano. La primera, garantizar su viabilidad con un “modelo de gestión que funcione”. La segunda, no venderlos a cualquier precio. Aunque Cañuelo no descarta ninguna opción, “eso no significa que se vayan a vender a cualquiera” porque él desea “que se cumplan determinadas garantías y que se continúe con el proyecto” de su tío, quien con su empeño y dedicación ofreció a la sociedad cordobesa otra forma de acudir al cine.

Y, en tecer lugar, ha defendido que todo el trabajo desarrollado por Cañuelo no puede “caer en vano ni ser relegado a una sencilla hostelería o a un descampado que se caiga a pedazos”.

Por último, Amil ha detallado que la apertura de los cines de verano Fuenseca y Delicias darán trabajo a 12 personas.

El Foro Abrir los Cines de Verano en 2024 (FAC24) festeja la noticia

Por su parte, el Foro Abrir los Cines en 2024 ha mostrado su satisfacción ante esta noticia, la que han agradecido tanto a Cañuelo y a los 5.000 cordobeses “que apoyaron con su firma el manifiesto por las acciones necesarias para conseguirlo, como las personas, colectivos y administraciones, que contribuyeron a dar forma a la campaña del foro en las reuniones de enero y mayo”.

En esta nueva andadura, el foro ha pedido tanto a Cañuelao como a Amil “el cuidado de la programación, manteniendo la combinación de oferta cultural y comercial de calidad, seña de identidad de la gestión de Martín”. Además, han solicitado la recuperación del cine de verano El Coliseo de San Andres, que pertenece a otros propietarios distintos a estos tres espacios, y el apoyo municipal “permanente y real”.