Dj Toner: “Siempre que estoy de bajonazo, escucho a Camarón”

El productor y disc jockey Antonio Herrera (Lucena. Cordoba, 1971), mas conocido artísticamente como DJ Toner, acaba de sacar un nuevo single, mientras aún está disfrutando de las mieles del éxito de su último larga duración, Blessed are the weird people, publicado por el sello alemán Vindig y nominado a Mejor Disco del Año por la revista Enlacefunk.

Su nuevo trabajo Mimesis, es un EP con sonido cordobés: el del trombonista Rafa M. Guillén, que vuelve a colaborar con el productor tras el buen sabor de boca que dejó en ambos la canción We are One que hicieron junto a la cantante Martha High. Para celebrar la juntera, Toner nos cuenta algunas cosas de su colección de discos y, de paso, estrena sección: La discoteca de Cordópolis.

¿Cuál es el primer disco que has escuchado esta mañana?

Pues lo acabo de escuchar: el nuevo de Makaya MCcraven. Deciphering the message.

¿Cuál es tu disco favorito para limpiar la casa?

Últimamente me he puesto bastante el Feeling Alright de Mongo Santamaría.

¿Cuál es el disco que tienes más quemado de tu colección?

Es un recopilatorio de Irma records creo. Prime Cuts: From Funky Breaks To Funky House

¿Cuál es tu disco favorito de los que has comprado barato?

Una caja recopilatorio de la música de Billie Holiday. Se llama The Story fabricado en Alemania del este. Son cuatro discos 12 pulgadas y fueron como 300 pesetas la cambio. Comprado en mercadillo en Berlín.

¿Cuál es el disco más caro de tu colección?

Uf tengo algunos sin valorar tipo test pressing de algunos clásicos del hiphop español, o súper clásicos de la electrónica, etcétera. Pero creo que el más caro es un 10“ de la banda Fat Freddy's Drop (hicieron 300 copias de su primer trabajo y ahora está bastante cotizado). Incluye dos Temas A: Hope B: Bluey, ambos temas son edición especial de 10 minutos de duración. Además, tuvimos la suerte de tenerlos en mis sesiones tocando en directo en Planta Baja de Granada en mi época de residente y programador.

¿A qué disco de los que has grabado le tienes más cariño?

Grand master Jazz me sacó de un mal sueño después de montar un club de Jazz en Granada, donde me timaron y a parte de perder mucha pasta me desilusione con la escena cultural de la ciudad y sus gentes. Este disco, hacerlo y compartir con algunos músicos y amigos como Truffaz o Jorge Pardo me devolvieron la esperanza.

¿Qué disco te ha hecho llorar más a menudo?

Siempre que estoy de bajonazo, me escucho a Camarón. Nana del Caballo Grande me llega muy adentro.

¿Qué disco te da más vergüenza confesar que te gusta?

Tourist, de Saint Germain.

¿Cuál es el santo grial que te gustaría tener y aún no tienes?

Hay muchos, pero últimamente deseo mucho tener la caja edición especial de 7“ del Donuts, de J. Dilla.

¿Qué disco querrías que sonara en tu funeral?

Algo tranquilito. This is Walt Dickerson.