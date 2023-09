David Bisbal: “Tengo fuerza e ilusión para continuar, al menos, otros 20 años más”

El artista almeriense David Bisbal llega a Córdoba este sábado para presentar a sus seguidores el adelanto del que será su nuevo disco, Me Siento Vivo. De este nuevo trabajo, el cantante ha sacado a la luz ya algunos de sus singles, de los que el público cordobés podrá disfrutar por primera vez en este concierto en la Plaza de Toros Los Califas. Antes de esta actuación, Bisbal ha querido responder a unas preguntas a Cordópolis para sus lectores.

PREGUNTA. Faltan días para que tus seguidores puedan escuchar el nuevo disco, ‘Me siento vivo’ ¿Qué te hace sentir vivo?

RESPUESTA. Me hace sentir vivo el público, los fans que son tan fieles, el equipo que me rodea, mi familia… Son pilares fundamentales. Tengo fuerza y mucha ilusión para continuar, al menos, otros 20 años más.

P. ¿Nos puedes adelantar algo de este disco?

R. Es un disco que tiene un sonido más ochentero y noventero, es un disco pop muy potente, pero sin dejar de lado los sonidos de nuestra tierra. Tenía muchas ganas de cambiar ese ritmo musical que predominaba en los singles anteriores, con esa esencia de rumba latina que tanto nos gusta. También siento que en este álbum hay grandes baladas. Es un disco acorde a los tiempos y diferente. Estoy seguro de que el público se va a sorprender.

P. Han pasado tres años desde la salida de En tus planes hasta este ¿Podemos observar algún cambio entre ambos?

R. Como te comentaba, es un disco completamente diferente a lo anterior, con sonido ochentero y noventero.

Me siento vivo tiene un sonido muy variado, pero sí, hay una tónica que pasa por este sonido más ochentero, noventero, pero hay música latina, también. Hay baladas que van con toda la producción, pero encontrarás también temas que van solo con mi voz acompañada de dos guitarras acústicas o mi voz acompañada de un piano y una sinfónica o mi voz y unas cuerdas.

P. ¿Cómo fue la composición de este nuevo álbum?

R. Me Siento Vivo nace en diferentes sesiones de composición entre Madrid y México durante los tres meses que estuve viviendo allí cuando hice de coach en La voz en 2022. En estos últimos meses han surgido nuevas canciones que han completado el álbum de una manera muy bonita.

P. Acabas de presentar hace unos días el último single que formará parte de este disco ‘Tengo roto el Corazón', que tiene un ritmo diferente a Ajedrez o Ay, ay, ay ¿Qué buscas con este nuevo trabajo? ¿Hay otros sonidos?

R. Con este nuevo single Tengo roto el corazón espero entusiasmar a mi público. Se trata de una composición que fusiona sonidos urbanos con toques electrónicos sin renunciar al pop con un ritmo envolvente y muy particular.

P. ¿De qué va a poder disfrutar el público cordobés en el concierto del día 9?

R. El público cordobés va a poder disfrutar de un espectáculo completamente nuevo, con un repertorio que dará continuidad a estos 20 años de carrera, pero en el que también incorporaremos nuevos sonidos. Tengo ganas de presentar en Córdoba las nuevas canciones con el repertorio de toda la vida.

R. ¿Habrá hueco para los clásicos?

Cómo te decía el repertorio de toda la vida estará muy presente. Después del 20 aniversario ha quedado un repertorio tan efectivo y tan potente que quiero seguir defendiéndolo en esta gira, pero obviamente el repertorio, el escenario y las nuevas canciones del disco Me siento vivo estarán presentes dando vida a un nuevo show con momentos inolvidables

P. Llevas más de 20 años de conciertos, pero seguimos viéndote dándolo todo en cada concierto, ¿Cuál es el truco para seguir teniendo la misma energía o más cada año?

R. La energía, la saco de mi público y de mi personalidad, ya que siempre he sido bastante inquieto y no he parado de entusiasmarme con todos los proyectos en los que me veo involucrado. También es verdad que me preparo físicamente para dar siempre el cien por cien de mis capacidades en el escenario. Además, siempre he dicho que estar en gira es como una competición donde te tienes que preparar como si de un deporte de élite se tratara, en definitiva, siempre he sentido que mi trabajo y la preparación que llevo a cabo para disfrutar de las giras es bastante exigente. Probablemente lo más importante de todo mi trabajo empiece con la preparación física y mental, y después podríamos hablar de la práctica, la alimentación y otros asuntos que hacen que puedas dar el 100 × 100.

P. ¿Te ves muchos años más en el mundo de la música?

R. Me esforzaré al máximo y trataré de apoyarme en todos los sueños como metas, por ese motivo me veo dentro de otros 20 años celebrando mi 40 aniversario con todos vosotros. Muchísimas gracias por esta bonita entrevista.

P. ¿Un mensaje para tus seguidores cordobeses?

R. Sentir todo el calor de la gente de Córdoba estoy seguro que me llenará de energía. He nacido en esta tierra maravillosa, Andalucía, y es para mí una alegría poder llevar este nuevo espectáculo por cada ciudad.