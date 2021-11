El cordobés Javier Márquez se hace con un premio en los Hollywood Music In Media Awards

El disco The shelter point, del compositor e instrumentista cordobés Javier Márquez ha sido reconocido como mejor grabación New Age en los premios Hollywood Music in Media Awards. El músico ha agradecido el reconocimiento en un vídeo emitido este jueves durante la gala, que ha tenido lugar en el Teatro Avalon Hollywood.

Los premios HMMA reconocen a la mejor música de películas, series de TV, videojuegos, publicidades y otros formatos audiovisuales. El compositor cordobés ha estampado su nombre entre los ganadores de la edición 2021, junto al de músicos como Hans Zimmer, Nicholas Britell o los hermanos Dessner (miembros de The National y compositores de bandas sonoras), así como a cantantes como Billie Eilish o Joni Mitchell.

Además, ha conseguido premio a la segunda, ya que el año pasado fue nominado a los mismos premios por su tema Around the autumn equinox, grabado con el prestigioso violinista Ara Malikian.

The shelter point, es un trabajo delicadísimo de producción y creación, de aliento neoclásico, aunque salvaguardado bajo una producción en la que brillan los sugerentes arreglos electrónicos y la inspiración new age. Cuenta con una decena de canciones que el compositor cordobés ha ido produciendo en los dos últimos años y que, en conjunto, suenan como un viaje musical de carácter contemplativo, con entidad propia.

Márquez estudió guitarra y oboe en el Conservatorio de Córdoba. Compositor, arreglista y productor, Márquez cuenta con un LP previo (Si mi niño se durmiera, 2012), y ha grabado diversos instrumentos para las bandas sonoras del compositor Pablo Cervantes, incluida la serie de Televisión española Promesas de arena, así como para la quinta temporada de la exitosa serie La casa de papel.