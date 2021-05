El compositor Javier Márquez refugia su música neoclásica entre capas de new age y arreglos electrónicos

El compositor e instrumentista cordobés Javier Márquez acaba de publicar en las plataformas The shelter point, su nuevo larga duración, un trabajo delicadísimo de producción y creación, de aliento neoclásico, aunque salvaguardado bajo una producción en la que brillan los sugerentes arreglos electrónicos y la inspiración new age.

Con este último género viviendo una nueva revigorización a nivel editorial, el trabajo de Márquez se distingue por su marcado carácter cinemático y por la inclusión de instrumentos orientales como el duduk armenio, el bansuri o el duclar. Esta curiosa instrumentación étnica enriquece un discurso en el que también brillan el piano y la guitarra, y que está marcado por la armonización y la sugerente sucesión de melodías.

En total, The shelter point cuenta con una decena de canciones que el compositor cordobés ha ido produciendo en los dos últimos años y que, en conjunto, suenan como un viaje musical de carácter contemplativo, con entidad propia. En su creación han participado el guitarrista David Gómez, los bajistas Carlos S. Sánchez y José Manuel Posada “Popo”, y el batería Toni Mateos.

El disco se ha grabado entre Córdoba, Noruega, Sevilla y Barcelona, entre los meses de Septiembre de 2019 y Marzo de 2021, y lo ha masterizado Lauren Serrano en Estudio Hanare, en Córdoba.

The shelter point es la última piedra de toque de este músico e instrumentista, que estudió guitarra y oboe en el Conservatorio de Córdoba. Compositor, arreglista y productor, Márquez cuenta con un LP previo (Si mi niño se durmiera, 2012), y forma parte de la la banda del cantautor Luis Medina (a quién le ha producido sus discos Presente Continuo y Dudú), y es miembro de La ruta de las almas band, un proyecto del músico cubano Pavel Urkiza en el que participan artistas como Eliseo Parra y Javier Ruibal.

Como músico de sesión, ha grabado diversos instrumentos para las bandas sonoras del compositor Pablo Cervantes, incluida la serie de Televisión española Promesas de arena, así como para la quinta temporada de la exitosa serie La casa de papel.

El año pasado, además, grabó un tema con el prestigioso violinista Ara Malikian y fue nominado a los Hollywood Music in Media Awards por su tema Around the autumn equinox en la categoría New Age/Ambient.