Manolo García, la Marcha del Orgullo o una gala cultural para ayudar a familias necesitadas, entre las citas del finde

Manolo García, en la plaza de toros

Tras el éxito de su gira de teatros en la que Manolo García ha colgado el cartel de entradas agotadas en todos los conciertos celebrados, el artista llegará este viernes a la plaza de toros de Córdoba con su gira Cero Emisiones Contaminantes Desde Ya, una nueva propuesta de directo con una puesta en escena renovada.

Con una vibrante escenografía y una de las voces más icónicas del panorama musical, esta cita será una experiencia imprescindible en la que García interpretará en directo las canciones de su último trabajo de estudio, que está compuesto por un doble álbum y que incluye los títulos Mi Vida en Marte y Desatinos Desplumados, y que han pulverizado todos los récords de venta. Además, los espectadores podrán disfrutar en directo de los grandes éxitos de García que ya forman parte de la historia de la música de España, como son Pájaros de Barro, A San Fernando Un Ratito a Pie y Otro Caminando o Nunca El Tiempo es Perdido.

Marcha del Orgullo y conciertos

Este viernes a partir de las 20:00, Córdoba acogerá la Marcha del Orgullo para reivindicar los derechos de las personas LGTBIQ+, que partirá de la Diputación de Córdoba hasta llegar al Quiosco de la Música. Allí, a partir de las 21:00 se procederá a la lectura de un manifiesto y a las 21:30 comenzará la Segunda Verbena Moderna, que contará con las actuaciones de maría Hames, Carvento e Imperio Reina. Ya las 22:45 se celebrará en este mismo punto un espectáculo titulado Voguing, que recoge el testigo de la lucha del movimiento queer hasta convertirse en un referente para la música electróncia y el pop de masas, y que supondrá el primer espectáculo de baile voguing celebrado en la provincia de Córdoba hasta la fecha. De la música se encargarán Lämpara y Juani Cash, y el cuerpo de baile estará dirigido por Adrián Villén.

Música en La Axerquía beneficio de Anfane

Con el objetivo de conseguir fondos para la Asociación de Familias Necesitadas, el Teatro de la Axerquía acogerá este sábado su tercera Gala Amigos con Anfane. El Coro Gospel Córdoba interpretará éxitos de artistas como Maná, Manolo García, Héroes del Silencio y muchos más, seguido por increíbles invitados como Teo Bok, Laura Bautista, Chely Capitán y otros artistas destacados. Todo esto bajo la dirección de Nacho Lozano y la música de Nicolás Barrena.

Las escuelas de baile continúan con sus fiestas de fin de curso

Al igual que el pasado fin de semana, tres escuelas de danza celebrarán sus fiestas de fin de curso durante los próximos días. La primera en hacerlo será la academia de flamenco Encarna López, que lo hará este viernes en el Teatro Góngora a partir de las 20:00. La academia Ashira Danza lo hará el sábado, en este teatro y a la misma hora, mientras que la escuela de danza urbana Boombap Dance Studio despedirá el curso durante un espectáculo en el Gran Teatro este domingo a partir de las 20:00.

Por otro lado, Teatro Avanti acogerá este domingo a las 20:30 el espectáculo Alicia en el país de la danza, protagonizado por alumnas de las escuelas de baile de esta entidad.

Senderismo nocturno por Cerro Muriano

La asociación Vías Verdes y Amigos del Camino ha organizado para este viernes la vigésimo séptima edición de la ruta vía verde de Sierra Morena, que partirá a las 19:45 de la antigua estación de ferrocarril de Cerro Muriano. La ruta finalizará en Córdoba ciudad.

La Orquesta de Córdoba despide su temporada

La Orquesta de Córdoba pondrá fin a la temporada este viernes con uno de los directores españoles más valorados en los últimos tiempos: Víctor Pablo Pérez y uno de los violonchelistas españoles con más proyección internacional en estos momentos, Adolfo Gutiérrez.

Bajo un programa titulado Principio y Fin, en la primera parte, el público disfrutará de El Concierto para Violonchelo en la menor de Robert Schumann, una obra maestra de gran profundidad emocional y expresividad, escrita en los últimos años de su vida. Cerrará el programa La Sinfonía nº 1 en do menor de Felix Mendelssohn, compuesta con tan solo 15 años y que muestra el talento precoz del compositor y su dominio de la forma sinfónica a una edad tan temprana.

Lírica en la Sala Orive

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de la Lírica, continúa este finde con el ciclo de lírica con dos conciertos que tendrán lugar en la Sala Orive a partir de las 20:30. El primero será este viernes y en él actuarán la soprano Lucía Tavira, el tenor Juan Antonio Sanabria y la pianista Silvia Mkrtchian. El sábado harán lo propio el tenor Antonio Vázquez, el barítono Damián del Castillo, las soprano Juana Castillo y María García Romero, y el pianista Antonio López.

Más música

Entre los conciertos de este finde, también destacan el de Sara Villafuerte en el Palacio de Viana, este viernes a las 22:00, y el de la guitarrista Susan Santos, que actuará también el viernes, pero a las 21:30, en el Ambigú de la Axerquía dentro del ciclo Guitarras Callejeras.

Flamenco

El Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba comienza este viernes su ciclo Flamenco en la terraza de la mano de la bailaora Marina Heredia. El sábado será el turno de la cantaora Paqui Redondo y del guitarrista Luis Calderito. Ambos espectáculos comenzarán a partir de las 22:00.

Por otro lado, la Posada del Potro ofrecerá este sábado otro recital dentro de Café Cantante en el que participarán la bailaora Miriam Cuevas, el cantaor Rafa del Calli, el guitarrista Jesús Majuelos, y Estefanía Cuevas y Natalia García, a las palmas.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes, a las 20:30, la película All the colours of the world are between black and white, dentro del ciclo LGTBIQ+. Después, de la mano de la Fundación Triángulo, habrá una mesa de debate sobre la comunidad LGTBIQ+ en la población migrante. En ella participarán Zahira Santos, por parte de la Fundación Triángulo, y un representante de Córdoba Acoge. Además, en este enlace tienes los horarios de la cartelera de los cines de Córdoba de este fin de semana.