Alejandro Sanz abre la temporada estival de conciertos en Córdoba y 'The Champions Burger' da el punto gastronómico al finde

El artista madrileño Alejandro Sanz actuará este sábado en la plaza de toros, inaugurando así la temporada estival de conciertos en la capital. Las previsiones meteorológicas son optimistas por el momento y para esta jornada no se prevén lluvias.

Sanz, que volverá a la capital tras su último concierto en 2015, presentará en Córdoba su gira Sanz en Vivo, que el pasado verano superó los 300.000 seguidores, siendo la más multitudinaria del año. En los últimos días, y tras un mensaje en Twitter en el que reconocía que pasaba por un mal momento anímico, el artista ha reaparecido en redes sociales para asegurar que no quiere suspender la gira y cree que con la “ayuda correcta”, “comprensión” y “apoyo” sacará adelante el tour que comienza arranca este sábado en Pamplona.

Juan Echanove llegará este sábado al Gran Teatro protagonizando y dirigiendo una obra de teatro que, a través de la comedia, reta a la mentira y el horror. Ser o no ser es una de las grandes comedias del siglo XX que el conocido actor revisita ahora en una interpretación que se podrá ver a partir de las 20:00.

Ser o no ser, originalmente, fue una película de 1942 dirigida por Lubistch en plena Segunda Guerra Mundial y apogeo del nazismo, lo que subraya el valor moral y comediográfico de su argumento e intenciones: demostrar la fuerza y la resistencia del teatro para desarmar la mentira y el horror; en este caso del fascismo nazi, y hacerlo a través del poder disolvente de la mejor comedia.

La obra transcurre en la Varsovia de agosto de 1939. La Compañía teatral del matrimonio Tura se instala en un teatro para ensayar ¡Gestapo!, un obra que satiriza la amenaza mundial que suponen Hitler y el nazismo. A la vez, representan Hamlet, cuyo verso “ser o no ser” será la clave de un affaire extraconyugal. Pero los problemas se les multiplicarán en todos los órdenes: las autoridades polacas prohíben estrenar ¡Gestapo! para evitar represalias de Hitler; lo que no impedirá que Alemania invada Polonia.

Junto a Juan Echanove, el reparto de esta obra lo completan Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel Garbisu, David Pinilla, Eugenio Billota y Nicolás Illoro.

El Vial Norte acogerá desde este jueves y hasta el 18 de junio el evento The Champions Burger, una macrocita gastronómica que busca que el público elija la mejor hamburguesa. Más de 17 foodtrucks participarán para hacer las delicias de todo aquel que acuda a un evento que ya ha pasado por Castellón, Alicante, Madrid, Zaragoza, Sevilla y que hasta el 4 de junio estará en Málaga.

El horario será de lunes a viernes, de 18:00 a 1:00, y los sábados y domingos, de 12:00 a 1:00.

El Cuarteto Clásico de Córdoba abordará este sábado en el Teatro Góngora un repertorio de gran singularidad orgánica y artística en un concierto titulado Schumann & Schubert:The Trout Ensemble

La formación cordobesa se ha caracterizado en los últimos años por llevar a escena repertorios y monografías de alto valor divulgativo que han llevado a la Marca Cultural Córdoba a algunos de los mejores escenarios clásicos de España y Europa. En esta ocasión, con el presente proyecto, bucean en el prolífico maridaje de los instrumentos de cuerda, en evolución de la formación clásica, con el piano y su poderosa idiomática sonora.

El programa Cultura en Red, de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, ofrece este viernes a las 20:30, en la Plaza de las Artes (Parque Fidiana), el concierto Mujeres del Mediterráneo, que incluirá un encuentro con el escritor Antonio Manuel, autor de la novela La luz que fuimos. Rebelión en Córdoba, en la que se basa este espectáculo musical.

También bajo el paraguas del programa Cultura en Red, la sede de la Asociación Quijote y Sancho (Avenida de Libia, 57) acogerá este viernes a las 21:00 el musical Dime que me quieres. La copla como manual doctrinal femenino, de Matilde Cabello y Marisol Membrillo.

Si quieres escuchar más música, en el Ambigú de la Axerquía te esperan este viernes la banda procedente de México Dr. Tritón TRITÓN y el grupo local Chitón mientras que el sábado será el turno de Tito Ramírez, que presentará su último disco, El Prince.

Junio también se convierte en el mes de celebración del fin de curso de las escuelas de baile de Córdoba. La primera en hacerlo será la de ballet clásico de Maruja Caracuel este domingo a las 20:00.

El ciclo Café Cantante continúa este domingo con el recital flamenco de la bailaora sevillana Alegría Navarro, que se ha criado entre grandes artistas del flamenco: su padre, José Joaquín, Premio Nacional de Baile de Córdoba, y su tío, Niño Pura, Bordón Minero y Giraldillo del Toque.

Navarro realizó su carrera de Baile Flamenco en el Conservatorio de Danza Antonio Ruiz Soler (Sevilla) y es becada como monitora en la Fundación de Flamenco Cristina Heeren.Ha sido finalista en el Concurso Nacional de Ubrique y Jóvenes Flamencos y Semifinalista en el Concurso de La Unión.

Su bagaje por los tablaos ha sido amplio y extenso, recorriendo Sevilla, Jerez, Madrid y Barcelona. Creó su propia Academia en 2020 y sigue sus estudios superiores en Córdoba. En el concierto de este domingo estará acompañada por el guitarrista Jesús Rodríguez, José Joaquín, a las palmas; y Niño de Gines, al cante.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes Home Games (a las 18:00) y Fourteen (a las 20:30).

