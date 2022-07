La agenda cultural del finde se traslada a la provincia con jornadas medievales, un concierto de Malú o un tributo a Mecano

Priego de Córdoba finalizará este fin de semana la 74 Edición del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, que contará con los conciertos de Malú (este sábado) y el tributo musical a Mecano La Fuerza del Destino (este domingo). Ambos tendrán lugar en el recinto ferial del municipio.

Monturque vivirá este fin de semana sus XVIII Jornadas Medievales que contarán con un importante programa de actividades en el que destacan las visitas guiadas a sus monumentos, propuestas lúdicas, teatro de calle, música en directo, danza y cetrería. En este enlace puedes conocer toda la programación, que arrancará este viernes a las 20:30.

Aguilar de la Frontera acogerá este sábado la 43 edición de la Noche Flamenca en la que actuarán, al cante, Rancapino Chico, Araceli Campillos, Raúl Montesinos y Bernardo Miranda; al toque, Antonio Carrión, Antonio Higuero y Ángel Mata; y al baile, Araceli Muñoz y su grupo.

La música en la capital continuará este viernes con el concierto de Gospel It, en el Quiosco Joven, donde los asistentes disfrutarán de toda una actuación de gospel gracias al ciclo Planneo al Fresco. Además, en la Plaza del Triunfo actuará la bailaora Marina Heredia (este viernes) y el cantaor Rafa del Calli y el guitarrista Luis Medina (este sábado) dentro del ciclo Flamenco en la Terraza.

Por último, el ciclo Al calor del flamenco traerá este sábado a la Posada del Potro el concierto del cantaor Antonio Haya El Jaro y el guitarrista Manuel Flores.

Los cines de verano abiertos en Córdoba ofrecen para este finde una programación muy variada. En los cines que gestiona la empresa Esplendor Cinemas podrán verse, este viernes y este sábado, las siguientes cintas: Top Gun Maverick (El Coliseo de San Andrés), urassic World: Dominion (Delicias), Padre no hay más que uno 3 (Fuenseca) y Llenos de gracia (Olimpia).

Por su parte, el cine de verano gratuito de Valdeolleros cierra este viernes su temporada con El viaje de Chihiro.

El Palacio de Viana finaliza este viernes su programación Viana a Escena con la actuación de la compañía Improductivos Show.

