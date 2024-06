El 'Bellodrama' de Ana Mena conquista Córdoba con su ritmo imparable

El reloj pasaba las 22:00 de este sábado y una cuenta atrás aparecía sobre el escenario de Los Califas para dar la bienvenida a Ana Mena, la joven malagueña que se posiciona con sus canciones entre los artistas más escuchados de las plataformas. Mientras bajaba los peldaños de una gran escalera blanca, las notas de Me he pillao x ti preparaban a los cordobeses para el espectáculo.

En el show de más de una hora y media ha habido tiempo para todo, desde los saltos o el baile, a las lágrimas. Acompañada con sus seis bailarines (Evelio, Iván, Sergio, Pol, Guillem y Rafa), la malagueña ha deslumbrado no solo con su voz, sino con enérgicas coreografías que no daban lugar al descanso. Incluso por los aires, a hombros de sus bailarines, la voz de Ana Mena ha retumbado por la plaza.

Solo -junto a Omar Montes y Maffio-, Ya es hora o Un beso de improviso, han sido los primeros temas que han sonado antes de la presentación ante el público. Tras el concierto en Jaén este jueves, la artista ha reconocido el calor de sus seguidores andaluces: “Cómo se nota la gente de Andalucía”. Tras esto, Mena ha animado a bailar a ritmo de bachata con Un millón de lunas.

Pero tras el repertorio de años atrás, han llegado temas como Lentamente, canción del disco que da nombre a la gira, Bellodrama, y del que la cantante ha asegurado que es su canción favorita. Algunas linternas de móviles han aparecido para iluminar mientras interpretaba este tema. Bebé, Ben & Jerry's, Quiero decirte y Me enamoro iban subiendo el ritmo y la ambiente festivo que pedía bailar. Ante la respuesta del público cordobés, Ana Mena ha respondido con tres palabras: “Sois la hostia”.

La malagueña ha expresado en un breve discurso que desde pequeña su sueño era poder dedicarse a la música, y que ahora sus seguidores son “el motor de todo esto”. Tras las emotivas palabras, ha tocado bailar por Madrid City y el recinto casi se ha convertido en una discoteca por los bailes de los asistentes.

Tras un punto álgido de la noche, la malagueña ha querido aprovechar -como en todos sus conciertos- para cantar unas versiones de “grandes voces” que la han inspirado desde pequeña. Estos han sido La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal o Puedes contar conmigo de La Oreja de Van Gogh, y han dejado oír la espectacular voz de la malagueña a pleno pulmón. Además, ha aprovechado en este punto para bajar del escenario y cantar a centímetros de aquellos afortunados que ocupaban la primera fila.

Entre canciones que pedían al cuerpo moverse, ha habido tiempo para recuerdos y palabras directas al corazón. En la gran pantalla sobre el escenario se han proyectado vídeos de una pequeña Ana Mena cantando en el salón de su casa, en programas de televisión o en pequeños escenarios. Los vídeos que muestran el origen de la artista internacional que es hoy en día. También ha habido vídeos de su documental, 7.200 segundos con Ana Mena, para corroborarlo.

Hits como Las 12, Ahora lloras tú o Llorando en la disco, han vuelto a hacer retumbar el suelo de Los Califas, que también ha visto cómo las gradas y el ruedo se iluminaban para Un clásico. Camino de un final apoteósico, Ana Mena ha presentado La Razón su último sencillo en colaboración con Gale. Y tras volver a agradecer al público cordobés la energía y la entrega, notablemente emocionada, la malagueña ha llevado con su Música ligera a grandes y pequeños A un paso de la luna.

