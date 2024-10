Investigan en Córdoba una estafa millonaria de extorsión a clientes que contrataban servicios para espiar móviles

Un juzgado de instrucción de Córdoba se encuentra investigando un delito de estafa que afecta a víctimas, principalmente de Madrid, que habrían sido extorsionadas después de solicitar unos servicios para espiar móviles y la aplicación WhatsApp de terceras personas, reparar terminales telefónicos y recuperar contraseñas de redes sociales.

Según ha podido conocer este periódico, la estafa asciende a 156.590,54 euros y la residencia de las víctimas es, principalmente, Madrid. Sin embargo, toda la trama radica en la provincia de Córdoba, donde se encuentra el principal responsable de estos hechos, quien también es el máximo receptor del dinero y quien captaba a las víctimas.

La investigación policial se inició después de varias denuncias referidas a la contratación de una persona que decía ser especialista informático. Este se anunciaba en Milanuncios ofreciendo sus servicios para recuperar contraseñas en redes sociales, reparar terminales telefónicos por medios remotos y espiar teléfonos y la aplicación WhatsApp de terceras personas.

En las denuncias se ponían en conocimiento de la Policía que el supuesto especialista informático no solo no llevaba a cabo los servicios contratados, sino que extorsionaba a los clientes forzándoles a pagar dinero a cambio de no revelar su identidad y lo que habían solicitado. Cuando el principal responsable de la estafa se hacía con el dinero de las víctimas, lo transfería a cuentas propias en el extranjero, extrayéndolo en cajeros automáticos.

Fruto de esas investigaciones se han podido identificar 27 cuentas, se han realizado registros domiciliarios en León y se han intervenido numerosos dispositivos tecnológicos que aún están pendientes de ser analizados pericialmente, por lo que podría haber más víctimas. En total, según un auto judicial, hay cuatro investigados.