Tres presuntos casos de violencia sexual denunciados en un mismo fin de semana en Córdoba

Tres presuntas agresiones sexuales consecutivas, un día detrás de otro, en tres puntos distintos de la provincia. Sin más conexión entre los casos que la violencia sexual contra la mujer cometida en plena madrugada. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los juzgados de Córdoba tienen abiertas tres investigaciones por agresión sexual que habrían ocurrido este pasado fin de semana en las localidades de Puente Genil, Palma del Río y Córdoba capital.

Tres casos distintos, con tres tipos distintos de agresión sexual bajo investigación: una presunta violación en el caso de Puente Genil; una supuesta violación grupal en el caso de Palma del Río y una investigación por violación por sumisión química en el caso de Córdoba capital. En total, ocho varones han sido detenidos y otros dos identificados en la provincia por todos estos hechos y son tres las víctimas, tres mujeres jóvenes, las que han presentado sus respectivas denuncias a lo largo de un fin de semana nefasto para la provincia en términos de violencia sexual.

La primera denuncia habla de unos hechos que presuntamente ocurrieron en la noche del pasado viernes en la localidad de Puente Genil. Allí, los gritos de una joven que salieron de una vivienda alertaron a una vecina y a una amiga, que auxiliaron a la víctima ante lo que se investiga como agresión sexual.

Tras pasar por el hospital, la joven, de 23 años, acudió al cuartel de la Guardia Civil de la localidad, donde interpuso una denuncia. El instituto armado inició entonces una investigación que, por el momento, no ha conducido a ninguna detención, aunque sí a identificar a dos hombres de la localidad. La identificación de estas dos personas se notificó 24 horas después de que el jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Emilio Muñoz, dijera que la denuncia no apuntaba a una autoría múltiple aunque precisara que se estaban investigando todas las hipótesis.

El segundo caso en investigación ocurrió presuntamente unas 24 horas después, en la madrugada del sábado al domingo, en la localidad de Palma del Río. Allí, la Guardia Civil trata de esclarecer una presunta violación grupal a una joven de la localidad, que ha interpuesto una denuncia. Las investigaciones han conducido a la detención de siete jóvenes que viven en el municipio y que han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial en la tarde de este martes

El tercer caso presuntamente ocurrió en Córdoba en la madrugada del domingo al lunes, a raíz de que una patrulla de la Policía Local localizara a una mujer joven con evidentes síntomas de “desorientación” y la llevara al Hospital Reina Sofía, que confirmó indicios de agresión sexual. La Policía Local realizó las pruebas por una posible sumisión química -cuyo resultado aún no ha trascendido- y, siguiendo el periplo de la víctima, localizó y detuvo a un vecino de la Fuensanta por la presunta comisión de los hechos.

Se trata de un hombre con antecedentes por violencia machista, que fue interrogado por los agentes y por el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, que acabó decretando libertad provisional con cargos para el acusado.

Tres casos que saltan a la luz en los días previos a la Feria de Córdoba, un evento en el que, el año pasado, se denunciaron otras dos presuntas agresiones sexuales. La subdelega del Gobierno, Rafaela Valenzuela, advertía de hecho este lunes de que las fuerzas policiales, en colaboración con los puntos violeta establecidos en una treintena de casetas, van a estar muy pendientes de posibles casos de esta naturaleza.

El Ayuntamiento de Córdoba, ya anunció hace semanas que, para evitar que se repitieran casos como los del año pasado, va a vallar el carril de emergencia pegado al río Guadalquivir, que este año contará con más iluminación y una cámara de videovigilancia.

