Investigan una posible autoría múltiple en la agresión sexual de Puente Genil

El teniente coronel de la Guardia Civil, Emilio Muñoz, ha indicado que no se descarta la autoría múltiple en el presunto caso de agresión sexual cometida este fin de semana sobre una joven en el municipio de Puente Genil (Córdoba).

En declaraciones a los periodistas, Muñoz ha precisado que, aunque “en principio”, la denuncia presentada no apunta a “violación grupal”, la “investigación no está finalizada y puede apuntar a ese hecho”.

El jefe de la Comandancia no ha querido desvelar más información sobre estos hechos, que presuntamente tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado, para evitar dar información “que pueda perjudicar el objetivo y que los autores sean detenidos”.

La Guardia Civil trata de esclarecer los hechos denunciados, que señalan una presunta agresión sexual a una chica de 23 años. Al parecer, sus gritos alertaron a una amiga que acudió a auxiliarla y avisó a los agentes. La joven fue trasladada a un hospital y, según asegura Canal Sur, esta presentaba heridas compatibles con una agresión sexual.

Por su parte, unas 80 personas, convocadas por el Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba), han asistido este lunes a una concentración de cinco minutos de silencio en las puertas del Consistorio en solidaridad con la joven víctima de agresión sexual.

Por el momento no hay detenidos y siguen las pesquisas sobre este suceso.

