Investigan un presunto caso de agresión sexual por sumisión química en Córdoba

La Policía Nacional de Córdoba investiga un presunto caso de agresión sexual por sumisión química ocurrido este fin de semana en la capital después de que la Policía Local haya detenido a un hombre por su relación con los hechos, según han informado a este periódico diversas fuentes.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que, en la madrugada de este lunes, sobre las 2:30, se ha localizado a una joven “desorientada” en una calle del barrio de la Fuensanta.

Según los datos aportados por las distintas fuentes, la joven presentaba síntomas de estar bajo una presunta sumisión química, hecho que aún deben determinar las pertinentes pruebas de análisis. No obstante, el examen inicial a la joven apunta que ésta ha podido ser víctima de una presunta agresión sexual, por la que ha sido examinada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Poco después, siguiendo el relato de la mujer, los agentes han localizado y detenido a un hombre que podría estar relacionado con estos hechos, que están siendo objeto de una investigación policial. El hombre, además, tiene antecedentes por violencia de género.

La Policía Local ha puesto al detenido a disposición de la Policía Nacional, que instruye las diligencias de investigación, antes de que sea puesto a disposición judicial a lo largo de este lunes.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!