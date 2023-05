Varios detenidos tras una denuncia en Palma del Río por una agresión sexual grupal

La Guardia Civil ha detenido a varias personas -el número no ha sido revelado, aunque algunas fuentes apuntan a “tres o cuatro personas”- por su presunta relación con una agresión sexual grupal cometida a una joven de la localidad cordobesa de Palma del Río.

Según ha podido saber este periódico, una joven ha interpuesto una denuncia por una presunta violación grupal cometida el pasado fin de semana, concretamente en la madrugada del sábado al domingo, unos hechos que investiga la Guardia Civil.

Las primeras pesquisas han llevado a la detención de “tres o cuatro personas” por su relación con los hechos denunciados.

Se trata del tercer caso de agresión sexual que investigan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Córdoba, ocurridos todos en un mismo fin de semana. Así, la Guardia Civil está tratando de esclarecer una presunta agresión sexual ocurrida en la madrugada del viernes en Puente Genil, mientras que la Policía Nacional investiga un presunto caso de violación por sumisión química en Córdoba capital ocurrido en la madrugada de este domingo.

