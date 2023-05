La Policía identifica a tres personas por los actos vandálicos en la fuente del Potro y las propone para sanción

La Policía Nacional ha identificado a las tres personas que se subieron a la fuente del Potro durante las pasadas Cruces, según ha confirmado Cordópolis y ha adelantado Radio Córdoba.

Se trata de tres jóvenes que no residen en Córdoba. Una vez identificados, la Policía Nacional ha remitido los hechos a la Subdelegación de Gobierno para formular una propuesta de sanción. En este caso será la Junta de Andalucía quien fije la cuantía de esta sanción administrativa ya que es la autoridad competente en materia de patrimonio histórico.

Fuentes policiales han señalado que con estos actos vandálicos se ha puesto en peligro un monumento que es Bien de Interés Cultural.

