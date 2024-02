En libertad el detenido tras participar en una reyerta en la que se incautó un machete

El joven detenido por su participación en una reyerta que se ha producido en la mañana de este sábado en el centro de Córdoba, y en la que se ha incautado un machete de grandes dimensiones ha quedado en libertad, acusado de los delitos de amenazas, riña tumultuaria y tenencia de armas.

El detenido, asistido por la letrada María del Mar Jiménez, fue conducido en la mañana de este sábado a la Comisaría de Campo Madre de Dios, después de que la Policía Nacional lo arrestara a escasos 50 metros de donde se produjo la reyerta, en la que participaron una treintena de personas, según el atestado policial, al que ha tenido acceso este periódico.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 9:00 de la mañana en los alrededores del pasaje que conecta la calle Conde de Robledo con el Bulevar del Gran Capitán, aunque se inició en el interior de un after.

Tras detener al joven, de 22 años, los agentes, en colaboración con la Policía Local, lograron encontrar un machete de grandes dimensiones en una papelera, la misma arma que varios testigos adjudicaban al detenido minutos antes, cuando se produjo la pelea tumultuaria.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía y desde la Policía Nacional indicaron que la reyerta no ha provocado heridos. El 112, concretamente, aclaró que nadie ha solicitado la presencia de efectivos sanitarios, si bien algunos testigos aseguran que había rastros de sangre en el suelo.

