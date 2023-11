Destapado un grupo que traficaba con miles de dosis de un medicamento para elaborar droga

La Guardia Civil ha destapado un grupo que traficaba con miles de dosis de un medicamento que obtenía con recetas falsas y enviaba a Marruecos para elaborar droga. Los integrantes operaban en varias provincias, entre ellas en Córdoba.

En el marco de la operación Camaco, la Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Andújar (Jaén), de 37 y 46 años, con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. En concreto, se les acusa de traficar con el fármaco Rivotril 2 miligramos, que es un medicamento antiepiléctico. Además, a ambos detenidos, de les imputa inicialmente otro delito de falsedad documental.

Durante la operación, desarrollada por la Guardia Civil de Granada, los agentes han intervenido 381 envases de Rivotril 2 miligramos, lo que equivale a 22.280 comprimidos que en el mercado negro superarían los 130.000 euros.

El Rivotril posee como principio activo el clonazepam, un medicamento que pertenece a los conocidos como benzodiacepinas, y tiene propiedades anticonvulsivas. Se utiliza en la mayoría de las formas de epilepsia del lactante y del niño, y está igualmente indicado en las epilepsias del adulto.

La Guardia Civil ha detectado a nivel nacional que existen grupos organizados que se dedican a la adquisición en España del medicamento Rivotril para su traslado a Marruecos. Este medicamento es utilizado por las mafias para elaborar Karkubi, una droga que se fabrica en Marruecos mezclándolo con hachís y que es muy popular en los estratos sociales más desfavorecidos del país magrebí.

La operación en Granada comenzó a gestarse el pasado mes de septiembre, después de que el Equipo de Delitos contra la Administración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada descubriera que un individuo se estaba dedicando a la adquisición de grandes cantidades de este fármaco en farmacias granadinas.

Los investigadores llegaron hasta dos individuos, ambos vecinos de Andújar (Jaén). El primero se encargaba de conseguir las recetas. Acudía a médicos de compañías privadas con la excusa de que salía al extranjero durante mucho tiempo y necesitaba su antiepiléptico, y les pedía que le recetaran varias recetas de una vez. En otras ocasiones este individuo directamente fotocopiaba una receta muchas veces y la presentaba en distintas farmacias. Mientras que el segundo individuo era el que se encargaba de comprarle los medicamentos y trasladarlos a Marruecos.

La Guardia Civil ha descubierto que estos dos individuos han actuado también en las provincias de Tarragona, Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Ciudad Real, Córdoba y Jaén.

Durante la operación, los agentes del equipo EDA de la Comandancia de Granada realizaron dos registros domiciliarios en Andújar (Jaén), en las viviendas de los detenidos. En la del primer detenido se incautaron de 52 de Rivotril 2 miligramos a su nombre; mientras que en la del segundo se incautaron de más de 2.000 comprimidos de este fármaco y de 24.500 euros en efectivo.

