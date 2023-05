Vecinos de Paraíso Arenal rescatan a una gata bebé atrapada en una alcantarilla

Una gata bebé de un mes y medio ha conseguido salir adelante gracias a la labor de vecinos de Paraíso Arenal, que desde la noche del pasado lunes iniciaron un “operativo” para intentar rescatar a la felina.

Tal y como explica uno de los vecinos a este periódico, durante la noche del lunes, tres personas levantaron un alcantarilla al escuchar los maullidos de la gata. Intuían que ese podría ser el animal puesto que les resultaba imposible asegurarse de ello ante la falta de visión. Ante ello, cerca de una decena de vecinos de esta urbanización se unió al operativo y, junto a una patrulla del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, abrieron todas las alcantarillas de la calle para intentar localizarla.

Finalmente, lograron avistarla en uno de los tubos más pequeños y alejados; un tubo que sólo tenía un acceso y que, además, estaba lleno de escombros. Aunque el animal respondía a la llamada, los vecinos no podían llegar hasta él dado que no se acercaba, por lo que decidieron colocar un trasportín con comida y esperar al día siguiente.

El martes por la mañana, tres vecinos acudieron al lugar donde habían instalado el transportín, percatándose de que la gata ni siquiera había comido, por lo que intuyeron que, quizás, había fallecido. Sobre las 15:00 fue otra vecina la que se acercó al lugar, obteniendo respuesta de la felina. Aunque esta mujer llegó incluso a bajar por la alcantarilla, le fue imposible verla. No fue hasta dos nuevos intentos más cuando dos vecinos, tras quitar tierra y escombros para abrirle paso al animal dentro de la alcantarilla, bajaron de nuevo y, armados con material, empezaron a ofrecerle comida.

Y esa fue la clave, señalan a Cordópolis. La pequeña gata salió al olor de las sardinas y uno de los vecinos pudo, por fin, cogerla. El animal se encuentra sano y, sobre todo, a salvo, y ha sido adoptado por una vecina de la urbanización.

