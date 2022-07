Los vecinos de Alcolea piden más presencia policial tras una escalada de robos y vandalismo

Los padres y madres del colegio Joaquín Tena Artigas, acompañados de decenas de vecinos de la barriada de Alcolea, se han concentrado en la tarde de este lunes en la puerta del citado centro educativo para reclamar al Ayuntamiento de Córdoba que se incremente la presencia policial en la zona.

Lo hacen después de que, en las últimas semanas, se hayan registrado un total de cinco robos (realizados con éxito o frustrados por la Policía), acompañados de vandalismo y destrozos. El primero de estos delitos fue en el campo de fútbol de la localidad, al que le siguió otro de similares características en la Semana Cultural. Además, en la última semana se han producido dos robos y destrozos en el CEP Tena Artigas y otro en un comercio de la localidad.

Por estos hechos han sido detenidos dos hombres que han sido localizados in fraganti por la Policía. Uno fue el pasado jueves, cuando localizó a un joven robando y destrozando las máquinas de aire acondicionado del citado centro educativo, y otro ha sido en la madrugada de este lunes, cuando la Policía Local sorprendió a un joven destrozando una máquina recreativa.

Ante la concatenación de hechos delicitivos, los vecinos han convocado una concentración. También han solicitado una reunión con la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, a través de la delegada en la barriada.

El PSOE ya se sumó la pasada semana a esta petición, a través de la edil Carmen Victoria Campos, quien aseguraba que el Ayuntamiento ha incumplido un acuerdo plenario en el que se comprometía a que, desde la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento se estudiara la fórmula para poder incrementar la Policía de Barrio y, por otro lado, se incremente la presencia de Policía Local en la barriada“.

Casualmente, casi como respuesta a las reclamaciones hechas desde la barriada, la convocatoria ha coincidido en el tiempo con una operación del cuerpo de Policía Local y el de Policía Nacional que ha concluido con la identificación de un vecino por hechos que no han trascendido.

