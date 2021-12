Vacunados contra la Covid 3.200 niños en la provincia de Córdoba en el primer día

La primera jornada de vacunación contra la Covid para menores de 9 a 11 años se ha saldado en la provincia de Córdoba con un total de 3.200 niños vacunados, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias a última hora de este miércoles.

En esta jornada, a las 10:00 de la mañana y en el colegio Europa, ha comenzado de manera oficial la vacunación a los niños cordobeses frente a la Covid 19. El objetivo de la Junta es que hasta el día 22 se pueda inmunizar al mayor número posible de niños. En total, están llamados más de 23.000 niños para recibir la inyección.

En ese sentido, la Junta recuerda que es necesario las familias soliciten la cita de vacunación de sus hijos en el plazo que les toque por tramo de edad, sin esperar al periodo vacacional, de manera que se agilice en estos días la vacunación entre los menores de 9 a 11 años, para poder pasar posteriormente al siguiente grupo de edad, señalan fuentes de Salud.

Este miércoles, en Córdoba capital, en horario de tarde, también se ha llevado a cabo el proceso de vacunación en los centros de salud Carlos Castilla del Pino, Poniente, Córdoba Centro y Sector Sur.

En cuanto al Distrito Guadalquivir, la vacunación se hace en La Carlota , Montoro, Bujalance, Fuente Palmera, Villaviciosa, Posadas y Palma del Río. El Distrito Sur tiene previsto la inyección en los 12 puntos de vacunación con que cuenta el AGS (uno por Zona Básica de Salud), como son Aguilar de la Frontera, Baena, Benamejí, Cabra, Castro del Río, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Montilla, Priego de Córdoba, Puente Genil y Rute. Por último, en el área norte será en Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa del Duque y Villanueva de Córdoba.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!