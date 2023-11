Estos son los trenes que circularán en Córdoba durante este viernes por la huelga en Renfe y Adif

Este viernes, 24 de noviembre, y durante las jornadas del 30 del mismo mes y los días 1, 4 y 5 de diciembre, los comités de empresa de Renfe y Adif han convocado sendas huelgas ante la incertidumbre generada en las plantillas por el traspaso de Rodalies, así como por la entrada de una empresa privada (MSC) en el capital de Renfe Mercancías.

Según la resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en los trenes de Media Distancia los servicios mínimos serán del 65%, mientras que en Cercanías se diferenciará entre hora punta (de 6:00 a 9:00, de 14:00 a 16:00 y de 18:30 a 20:30), cuando serán del 75%, y el resto de la jornada, cuando serán del 50%. Y en este documento puedes conocer qué trenes circularán durante las jornadas de huelga convocadas.

En Media Distancia, de los 3.160 trenes afectados por la huelga, circularán en servicios mínimos 2.063, lo que supone el 65%. Por su parte, en Alta Velocidad y Larga Distancia, de 1.636 trenes afectados por la huelga, circularán en servicios mínimos 1.185, lo que supone aproximadamente el 72%.

Por su parte, la Universidad de Córdoba (UCO) ha informado de cómo este cese del trabajo afectarán a los trenes que conectan Palma del Río con Villa del Río y que pasan por el Campus de Rabales, todo ello con el objetivo de que estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios pueden programar su trayecto.

Por otro lado, Renfe ofrecerá a los viajeros de AVE, Larga y Media Distancia, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido. Si no desean realizar el viaje, podrán anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste.

El traspaso de Rodalies, el motivo de la fue pactado entre PSOE y ERC en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y supondrá que Cataluña adquiera el control sobre la gestión de las R1, R2 y R3, incluyendo los trenes y las vías. Posteriormente, se valorarán otras líneas.

