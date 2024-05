A olvidar la polémica para seguir creyendo

A pesar de que los objetivos parecen conseguidos o inalcanzables, Los Cármenes albergarán un partido que no ha estado exento de polémica durante la presente semana, pero que el equipo visitante se sigue jugando muchas cosas antes de que la temporada regular finalice. Y es que el Córdoba CF quiere seguir creyendo, no da de lado a sus posibilidades de ascenso directo aunque la dificultad está por las nubes. Aun así, los de Iván Ania se enfrentarán a un descendido Recreativo Granada conociendo el resultado del CD Castellón en Murcia y, además, lo que han sido capaces de hacer tanto Ibiza como Málaga CF. De hecho, el devenir de todos estos partidos puede hacer, por un lado, que los blanquiverdes recorten puntos a la primera posición y certificar matemáticamente la segunda plaza, mientras que, por otro, pueden despedirse de las opciones de promoción directa a Segunda División.

Y es que este partido debía ser una fiesta del fútbol, tal y como así fue en El Arcángel durante el fin de semana pasado con la visita del Málaga CF. Es por ello que el Granada CF decidió abrir Los Cármenes para acoger a todos los aficionados del Córdoba CF que quisiesen ver a su equipo jugarse las primeras posiciones del Grupo II de Primera RFEF. Tanto fue así que se esperaba que más de 2.000 cordobesistas agolparan la capital nazarí, aunque, tristemente, eso no va a suceder. El club granadino elevó hasta los 25 euros las entradas para el público general, creando cierto malestar tanto hacia la afición visitante como a una hinchada local que al ver este abuso de precio decidió poner a disposición de sus hipotéticos rivales sus abonos de la presente temporada para que así pudiesen disfrutar de su plantel. Aun así, esta medida ha hecho que mucha gente decida no viajar, rebajando las expectativas de un partido donde la escuadra califal tiene a todos sus hombres disponibles.

Otro de los puntos clave a lo largo de las últimas semanas es la cantidad de apercibidos que tiene el Córdoba CF de cara a estas últimas jornadas o incluso a esa primera ronda de un hipotético play off. Por tanto, la posibilidad de rotar a ciertos jugadores o que estos mismos provoquen una amonestación de cara al próximo partido liguero que se disputará en El Arcángel ante el Atlético Sanluqueño estaba ahí, aunque, sin embargo, el técnico Iván Ania despejó toda duda. Lo lógico es que la escuadra blanquiverde salga con un once de gala para tratar de vencer al Recreativo Granada, más allá de la permuta obligada de Albarrán por acumulación de tarjetas amarillas o incluso que tanto Kike Márquez como Antonio Casas den el relevo necesario a Kuki Zalazar y Alberto Toril, tal y como está ocurriendo a lo largo de la presente temporada. Aun así, el preparador ovetense no se fía de un rival que llega en su mejor momento del curso.

Aunque la actualidad mande un guion bien diferente, la campaña regular no empezó como debiese para un Recreativo Granada que es cierto que estuvo cerca de puntuar o incluso de vencer al Real Murcia en Los Cármenes, pero no conoció la victoria hasta la quinta jornada cuando doblegó al Intercity. Sin embargo, la regularidad en cuanto a resultados se refiere tampoco llegó porque, tras cinco citas, volvió a sumar tres puntos, pero a partir de aquí fue la caída estrepitosa. Más de cuatro meses sin conocer el dulce sabor a triunfo de un filial nazarí que durante este tramo ya sabía que mantener la categoría iba a estar muy difícil.

De hecho y tres jornadas después, el equipo dependiente granadino consumó su descenso de manera directa a Segunda RFEF con aún 18 puntos en juego. Una barbaridad de estadística que muestra el rendimiento negativo de un Recreativo Granada que también tuvo cambios en el banquillo durante este tramo, con la llegada de un Germán Crespo que tampoco le dio el aire fresco negativo al plantel. Aun así y tras soltarse esa presión, los nazaríes han dado un paso al frente y amenazan el buen rendimiento del Córdoba CF con dos victorias de manera consecutiva. Por tanto, este duelo tiene muchos condicionantes que le han hecho que su expectación suba: polémicas, objetivos y el reencuentro del técnico granadino ante la que fue su última casa. Aun así, la entidad blanquiverde quiere olvidarse de todo ello para seguir creyendo en el ascenso directo.