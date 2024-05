Yo, como soy un impostor, he escrito sobre tauromaquia varias veces. Aunque ya no me gusten las fiestas de toros, las corridas de toros y esas cosas, voy otra vez a escribir sobre “Los Toros”.

Intenté que me gustaran las corridas de toros. Lo hice, tal vez por algunos amigos, por leer el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, por ver grabados de Goya, por los de la Suite Vollard, de Picasso, por las crónicas que escribía Joaquín Vidal en El País. Por el Minotauro, por los frisos de Creta… Por cosas.

Pero me aburrí. Las corridas de toros son aburridas y crueles; y mientras más aburridas, más crueles. Aquí, en Córdoba, lo hemos tenido más cerca que nunca con eso que se llamaba “Becerrada en homenaje a la Mujer Cordobesa”, que manda mi coño empoderado, un espectáculo patético donde niños (a veces niñas) jugaban con cachorros a torear vaquitas, asetear animales de apenas un año de edad para que acabase matándolas un adulto “profesional” mientras en los tendidos vociferaban las madres y las titas de los chavalitos que jugaban a oler la sangre como si ya fueran mayores.

Los Toros no son Cultura. Hoy ya no. Pero la Tauromaquia ha dejado un reflejo en nuestra Cultura. Porque nada es ajeno a la representación social:

Los campos de concentración nazis, las guerras en general, las revoluciones, los gladiadores, las carreras de cuádrigas, las fieras contra el humano, los circos más extraños… El fútbol...

Dejad esas pasiones fuera de las competencias de un Ministerio de Cultura.

Dejad, simplemente, que un poema, un cuadro, una peli las cuente, las interprete. Si acaso. Que sea metáfora con cierto valor, pero sin precio ni premio.

La mejor anécdota “peritaurina” que conozco tiene la voz grave del maestro Luis Miguel Dominguín: Dicen que el 21 de julio de 1969, un día después de que Jesús Hermida narrase que Amstrong daba un paso tan pequeño como grande, saliendo del hotel camino de la plaza de Talavera vestido para torear, les dijo en un suspiro casi como un romance a su cuadrilla: “… qué cosas/ el hombre llegó ayer a la Luna/ y nosotros aquí/ vestidos con unas medias rosas…”

Pues eso: una marcianada. Por eso me gustan Los Toros, pero sin toros. Y sin premios institucionales. Que se los den ellos, como lo hacen en la peña de dominó del barrio. Por eso me gusta la ciencia ficción.

Pero no mucho.