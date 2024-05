Un hotel de Córdoba, entre los primeros en estrenar la distinción de la Llave Michelin

La prestigiosa Guía Michelin ha estrenado en este año 2024 un nuevo distintivo y, además de entregar sus estrellas a los mejores restaurantes del mundo, ahora entrega su Llave Michelin a los hoteles más destacados del planeta, con una, dos y hasta tres llaves. En este primer listado de esta nueva distinción, que llega a más de 5.000 hoteles de todo el globo, hay uno en Córdoba.

El único hotel cordobés que a partir de ahora cuenta con una Llave Michelin es el Hospes Palacio del Bailío, de cinco estrellas, ubicado en la capital, según ha dado a conocer la Guía Michelin recientemente al desvelar los hoteles más destacados de España que cuentan con la Llave Michelin.

Del hotel Palacio del Bailío, la Guía Michelin destaca que “parece más una mansión que un hotel: mitad hacienda y mitad finca morisca. Algunas habitaciones dan a patios anexos y otras, las del edificio principal, a un patio central con palmeras y una refrescante piscina al aire libre”.

Además, detalla en su calificación que “se ha conservado gran parte de la estructura original, que data de distintas épocas; algunas habitaciones lucen frescos centenarios o antiquísimos arcos de piedra al otro lado de sus puertas antiguas. A través del suelo de cristal del atrio del edificio principal se ven las ruinas de una villa romana, que no hacen sino contribuir a la autenticidad histórica que se respira en los baños romanos del spa subterráneo”.

También valora “los flamantes interiores contemporáneos, uno de esos detalles que hacen que el nombre de Hospes sea memorable. Su sobriedad no es minimalista y su lujo no es ostentoso. Se trata de un estilo boutique propio de una urbe trasladado a una ciudad rural andaluza, con superficies de piedra fría y toda la oscuridad que desees: en el sur de España, la luz del sol es abundante y la sombra, un bien muy preciado. El Palacio es un oasis con todo lo necesario para vivir. El spa y la terraza de la piscina recrean, en cierta medida, el ambiente de un complejo hotelero y el restaurante ofrece una carta con innovadores platos de la cocina moderna española, preparados con ingredientes de la zona. Si te gusta pasear, Córdoba es un lugar idóneo para hacerlo. El hotel se enclava en pleno centro del casco antiguo, y lo separa un trayecto de 15 minutos a pie del principal atractivo turístico de la ciudad: la milenaria Mezquita convertida en Catedral, con su particular profusión de arcos”.

En total, en todo el país se ha galardonado a 97 hoteles. Según la Guía Michelin sobre los hoteles distinguidos, “ninguno de ellos es simplemente una habitación para pasar la noche. Se trata de lugares que contribuyen significativamente a la experiencia del viajero” y cada uno ha sido examinado y considerado excelente en cinco categorías: arquitectura y diseño de interiores, calidad y coherencia del servicio, personalidad y carácter general, relación calidad-precio y contribución significativa a la experiencia del huésped en un entorno concreto.

La entrega de la Llave Michelin es “resultado de incontables horas de evaluación por parte de nuestro equipo de expertos” y representan lo más destacado de esta selección. “Al igual que las Estrellas Michelin para restaurantes, las Llaves Michelin reconocen nuestros hoteles más extraordinarios”.

En total, la selección de hoteles de la Guía Michelin 2024 en España incluye cinco hoteles con tres Llaves, doce con dos Llaves y 80 con una Llave. A continuación se muestra el listado de hoteles de España con Llave Michelin, entre los que se encuentra el Hospes Palacio del Bailío de Córdoba:

Adeje: Bahia del Duque

Adeje: Royal Hideaway Corales Resort

Alaior: Torralbenc

Albolote: Hotel Cortijo del Marqués

Artà: Es Raco d'Artà

Barcelona: ABaC Restaurant & Hotel

Barcelona: Alma Barcelona

Barcelona: Almanac Barcelona

Barcelona: Antiga Casa Buenavista

Barcelona: Hotel Arts Barcelona

Barcelona: Boutique Mirlo Barcelona

Barcelona: Mercer Hotel Barcelona

Barcelona: Monument Hotel

Barcelona: Ohla Eixample

Barcelona: Serras Barcelona

Barcelona: Seventy Barcelona

Barcelona: Soho House Barcelona

Barcelona: The One Barcelona

Barcelona: Wittmore Hotel - Adults Only

Barcelona: Yurbban Passage Hotel & Spa

Benimantell: VIVOOD Landscape Hotel & Spa - Adults Only

Briones: Hotel Santa María Briones

Cala Vadella: Petunia Ibiza, A Beaumier Hotel

Campos: Sa Creu Nova Petit Palais Art & Spa

Canfranc-Estación: Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel

Canyamel: Cap Vermell Grand Hotel

Capdepera: Predi Son Jaumell

Casares: Finca Cortesin

Córdoba: Hospes Palacio Del Bailio

Donostia / San Sebastián: Lasala Plaza Hotel

Donostia / San Sebastián: Hotel Maria Cristina

Donostia / San Sebastián: Hotel Villa Favorita - Adults Only

Donostia / San Sebastián: Nobu Hotel San Sebastián

Elciego: Hotel Marques de Riscal

Es Canar: Bless Hotel Ibiza

Es Capdellà: Castell Son Claret

Garraf: Little Beach House Barcelona

Girona: Hotel Mas Lazuli

Granada: Seda Club Hotel

Las Palmas de Gran Canaria: Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

Luces: CoolRooms Palacio de Luces

Madrid: CoolRooms Palacio de Atocha

Madrid: Gran Hotel Inglés

Madrid: Gran Meliá Palacio de los Duques

Madrid: Hotel Unico Madrid

Madrid: Only YOU Boutique Hotel Madrid

Madrid: Only YOU Hotel Atocha

Madrid: Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel

Madrid: The Principal Madrid

Madrid: The Westin Palace Madrid

Madrid: URSO Hotel & Spa Madrid

Mahón: Can Alberti 1740 Hotel Boutique

Mahón: Cristine Bedfor

Marbella: Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort

Marbella: Nobu Hotel Marbella

Menorca: Faustino Gran Relais & Chateaux

Mijas: La Zambra Resort

Monachil: La Almunia del Valle

Montuïri: Finca Serena Mallorca

Palafrugell: Can Mascort Eco Hotel

Palma de Mallorca: Can Bordoy Grand House & Garden

Palma de Mallorca: Es Princep

Palma de Mallorca: Sant Francesc Hotel Singular

Palma de Mallorca: Boutique Hotel Posada Terra Santa

Palma de Mallorca: Castillo Hotel Son Vida

Palma de Mallorca: El Llorenç Parc de la Mar - Adults Only

Palma de Mallorca: Nobis Hotel Palma

Peralada: Hotel Peralada Wine Spa & Golf

Pollensa: Son Brull Hotel & Spa

Salamanca: Hotel Rector

Santander: Helguera Palacio Boutique & Antique

Santiago de Compostela: Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta da Auga

Sevilla: CoolRooms Palacio Villapanés

Sevilla: Hotel Mercer Sevilla

Sevilla: Unuk

Sóller: Hotel L'Avenida

Valencia: Caro Hotel

Valencia: Helen Berger Boutique Hotel

Valencia: Only YOU Hotel Valencia

Villanueva de Tapia: La Bobadilla