Córdoba es una ciudad en constante revisión de sí misma. Pero donde nunca cambia nada. “Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, crea una comisión”. Esta frase se le atribuye a Napoleón y se aplica en la política diaria para denostar decisiones como las que constantemente se toman en ciudades como Córdoba, donde abundan las comisiones que, desgraciadamente, acaban en nada.

Córdoba tiene un modelo, es cierto. Sus fiestas son abiertas y en su organización se implica el pueblo, a través de sus colectivos, llámese hermandades y cofradías, asociaciones de vecinos, culturales, peñas y ahora hasta grupos de Facebook, como el que ha montado una cruz de mayo en La Corredera. Ese modelo responde a una época, finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando Córdoba fue la primera capital de España gobernada por el Partido Comunista que impulsó como nadie el movimiento colectivo y vecinal. No es que naciera aquí la participación ciudadana, pero sí que se le dio una importancia capital en la gestión de las grandes decisiones de la ciudad.

Es quizás por eso por lo que cada vez que hay que pensar si algo funciona o no, y encontrar soluciones, se acabe creando una comisión. Tenemos comisiones de todo tipo, de Feria, de árboles, logística, de comercio ambulante, de urbanismo... He sido incapaz de encontrar el número y nombre de las comisiones del Ayuntamiento, las que funcionan, las que se crearon y no concluyeron, las pendientes, etcétera. Pero las hay.

Ahora, en junio se creará una comisión para ver qué hacer con las Cruces de Mayo. Ya se anunció en 2018. Y rascando un poco en la hemeroteca vemos que es algo que se viene promoviendo casi cada año cuando acaban las Cruces de Mayo: que vemos que el modelo no funciona del todo bien y llamamos a los colectivos a pensar en cuál es el que queremos para el año que viene. Pero llegará el año que viene y no se habrá tomado decisión alguna.

Creo y defiendo la participación ciudadana. Pero también que el Pleno, los concejales, el alcalde y su equipo de gobierno tienen la legitimidad de las urnas para tomar decisiones. Sevilla acaba de votar en referéndum su modelo de Feria, pero al menos sus ciudadanos lo han hecho entre dos propuestas: más o menos días. Aquí de momento todo son declaraciones de intenciones sin nada concreto.

El modelo de las Cruces de Mayo ha venido funcionando, con sus problemas, desde hace casi 50 años. Y obviamente, no pueden pagar justos por pecadores. Córdoba no es todavía Granada en 2005 pero se le empieza a parecer. Por lo que bien estaría analizar qué está fallando y cómo se puede arreglar o mejorar ese modelo abierto, festivo y que convive con el mayor tesoro que jamás nos hayan legado: un impresionante Casco Histórico al que no se le puede someter a una tensión constante y excesiva.

Ni estoy, ni se me espera, en esa comisión, pero quizás la solución está en que las cruces digamos que problemáticas cumplan de verdad las bases. Que se sancione con multas o la prohibición de volver a instalarse a aquellas en las que se vean las imágenes tan lamentables del fin de semana pasado. O que directamente se corten las barras y la música mucho antes, a eso de las 21:00 de la noche, para que al final no tengamos un San Fermín en el segundo casco histórico protegido por la Unesco más grande de Europa.