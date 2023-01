Estos son los regalos que más les han pedido los niños cordobeses a los Reyes Magos

En vísperas del día de Reyes, sus Majestades de Oriente hacen balance de los regalos que piden en sus cartas los más pequeños. En este recién estrenado 2023, los Tamagotchis vuelven a ponerse entre los juguetes más demandados. Además de estos populares artículos, los Funkos, juegos de mesa y las muñecas también se sitúan entre los más reclamados

Es un hecho que las modas vuelven, pero en este caso los juguetes también. Los famosos tamagotchis que protagonizarán la niñez de niños de los 90 y los 2000 vuelven a ponerse entre los juguetes más vendidos en las jugueterías de Córdoba. Cordópolis ha tenido la oportunidad de hablar con distintas jugueterías de Córdoba para realizar un análisis de los juguetes más demandados para este día de Reyes.

Pilar García de Juguetilandia ha comentado que el juguete que ahora mismo está arrasando es el Tamagotchi. Luego, juegos de mesa como Cocodrilo Sacamuelas. Además como explica Pilar, los karaokes, micrófonos también son uno de los regalos por los que preguntan en la tienda. Para concluir la dependienta de Juguetilandia también hace referencia a los muñecos reborn, unos famosos bebés que se asemejan mucho a un niño recién nacido.

Por su lado, Natalia Vera de Juguettos, también ha coincido en poner al Tamagotchi en el puesto del juguete más reclamado en estas fechas. Natalia ha comentado que existen distintas versiones de estos.

Y en juegos de mesa, la tienda Juguettos ha analizado una subida en la demanda de la Herencia de Tía Ágata. Un juego de mesa popular que hace más de una década también fue muy demandado. Natalia también ha agregado que todo lo que respecta al mundo de Pokémon también es muy vendido al igual que con los Funkos.

Natalia también ha agregado la popularidad y la demanda de las muñecas Trotties y los muñecos Blues.

Los Funkos son un regalo muy popular entre pequeños y adultos, es un artículo casi siempre dedicado a famosas series o películas, entre otras cosas. En Crash Cómics, un establecimiento dedicado a los cómics, mangas, libros, juegos de mesa, funkos, entre otras muchas cosas. Su dependiente José Miranda ha señalado que los funkos más vendidos son sin duda “los superhéroes y los personajes de Mangas”. Y una de las peculiaridades que también se han introducido este año, “los cómics de terror también han sido muy vendidos”, añade José Miranda. Por último, “los juegos de mesa Party Games son también demandados”, concluye José. Desde el comercio explican que los Party Games es un tipo de juego que se suele usar en fiestas o reuniones de amigos, es decir, permiten la participación de varios jugadores.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!