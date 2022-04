Semana Santa, cata, cruces, patios y Feria: Córdoba vuelve a la normalidad

Ni la Guerra Civil interrumpió durante tanto tiempo la primavera festiva de Córdoba. Entre 1937 y 1938 no hubo casetas en la Feria de Córdoba. Son los dos únicos años en los que no hubo Feria, aunque no exactamente. Según recogen las crónicas, esos dos años de Guerra Civil en España durante los meses de mayo sí que hubo feria de ganado, que está en el origen de la celebración cordobesa. Entre 1932 y 1934 tampoco hubo Semana Santa, que se recuperó en 1935, se suspendió en 1936 y volvió a resurgir en 1937.

Pero en 2020, la pandemia de Covid 19 volvió a provocar una situación inconcebible para miles de cordobeses: que se llegase a suspender la Semana Santa y la Feria, algo que no sucedía desde los años treinta del siglo XX. El gran confinamiento de marzo de 2020, los contagios masivos y la extensión de la pandemia dejó a la ciudad sin Semana Santa, cata, cruces de mayo y Feria durante dos años consecutivos. Hubo patios, sí, pero en 2020 fueron en octubre y en 2021 en una edición con restricciones.

Ahora, en plena primavera, Córdoba vuelve a recuperar la normalidad con una prueba de fuego: la celebración de la Semana Santa, el primer gran acontecimiento masivo en la calle que acoge la ciudad desde el año 2019. La pandemia ha pasado ya a un segundo plano. La gripalización del coronavirus ha dejado atrás a las restricciones y todo queda en mano ya de la responsabilidad personal. Salvo en interiores, no es obligatorio, aunque sí recomendable, el uso de mascarillas.

La Junta ha recomendado el uso de mascarilla en exteriores durante las aglomeraciones. También que los costaleros se realicen test de antígenos el día antes de formar la cuadrilla, algo que de momento no se está generalizando. El objetivo es evitar lo que ya sucedió en Valencia tras las Fallas, el primer gran evento que se ha celebrado en España sin restricciones tras la pandemia. En la Comunidad Valenciana los casos se multiplicaron a la semana siguiente de su gran fiesta del mes de marzo.

La Semana Santa será la gran prueba de fuego ante algo para lo que ya no hay marcha atrás: la normalización de los grandes eventos festivos en la ciudad. No hay lugar a dudas de que tras la Semana Santa llegará la Cata del Vino, el prólogo del Mayo Festivo cordobés, que ya está oficialmente presentada y convocada para el próximo 20 de abril, solo tres días después del Domingo de Resurrección. La Cata regresa además al aparcamiento del Palacio de la Merced, sede de la Diputación. Tampoco habrá restricciones, ni de aforo y controles previos de acceso más allá a los que ya existían.

Y tras la Cata del Vino, todo lo demás en una especie de fiesta non stop hasta la Feria. Así, el miércoles de la semana siguiente a la conclusión de la Cata del Vino será el turno de las Cruces de Mayo, que regresan el 28 de abril. En total, se han previsto 46 las cruces de mayo que se podrán instalar tanto en el casco histórico como en otros lugares. Finalmente, se han autorizado todas las propuestas recibidas. Hay una veintena de solicitudes que corresponden a hermandades.

Y tras las Cruces, los Patios. El 3 de mayo arranca una cita que regresa con todo su esplendor y también sin restricciones. Habrá controles de acceso en cada recinto, pero para evitar aglomeraciones. En total, 52 recintos participarán en el concurso, al que se unirán otros patios monumentales de la ciudad que también podrán ser visitados por los turistas.

Y la traca final al mayo cordobés llegará con la Feria. En el Arenal ya ha comenzado el montaje de la portada e incluso de algunas casetas. En total, se espera para la última semana de mayo un centenar de casetas abiertas en la que sin duda va a ser el gran acontecimiento del año: diez días de fiesta y diversión, en una zona en la que se espera la presencia de unas 100.000 personas al día.

En definitiva, un regreso a la normalidad, donde todo volverá a ser casi como antes, salvo por la presencia de mascarillas, que serán voluntarias en interiores después de Semana Santa.