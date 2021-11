Las reyertas tumultuarias y las violaciones, los delitos que más aumentan en Córdoba

La estadística de criminalidad en la provincia de Córdoba entre enero y septiembre deja más delitos cometidos respecto al mismo periodo de 2020, pero menos de los que se cometieron en el mismo periodo del año 2019. Los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior confirman la tendencia al aumento de algunos delitos violentos en lo que va de año.

Especialmente preocupante es el crecimiento estadístico de las violaciones cometidas en Córdoba este 2021, que superan tanto los números de 2020 como los del mismo periodo de 2019. Entre enero y septiembre, se han cometido en la provincia un total de 19 agresiones sexuales con penetración, por las 14 que se habían registrado en el mismo periodo de 2020 y las 17 del año 2019.

También es significativo a nivel porcentual es el aumento de los delitos de lesiones, reyertas y riñas tumultuarias, que han crecido un 19,6% este año respecto al mismo periodo de 2020, en el que, cabe resaltar, hubo un confinamiento estricto que impidió la movilidad. Además, si se comparan este indicador con el mismo periodo del año 2019, el aumento es del 24% y, si nos retrotraemos a 2018, es aún mayor: del 39%.

El aumento de reyertas y peleas multitudinarias es una cuestión que preocupa y que ha dejado incidentes muy llamativos en los últimos meses. Incidentes que se recogen en esta estadística, ya que, entre agosto y septiembre, se han producido violentas peleas multitudinarias en El Arenal, Miralbaida, Las Palmeras y Ciudad Jardín, en la capital, y en Lucena y Pozoblanco.

En números absolutos, las reyertas registradas entre enero y septiembre de 2021 en Córdoba han sido 189. Son 31 incidentes más que en el mismo periodo de 2020. Para hacernos a la idea, en Córdoba se producen 21 incidentes de esta naturaleza cada mes.

Los hurtos y el robo de vehículos son los otros delitos que más han crecido entre enero y septiembre. Así, en los 9 meses del año se han sustraído robado 148 vehículos en la provincia, un 7,2% más que en 2020, si bien la cifra está lejos de los más de 200 que se robaron en el mismo periodo de 2019.

Los hurtos, por su parte, han crecido un 5,3%, pasando de 3.013 en los primeros 9 meses de 2020 a 3.174 entre enero y septiembre de este año. También siguen lejos de los datos de 2019.

En el lado contrario, bastante llamativa es la caída en los delitos de tráfico de drogas, que descienden un 41,7%, con el registro más bajo de delitos relacionados con esta materia desde el año 2018.

En términos generales, las infracciones penales aumentan si se comparan con 2020, si bien descienden comparadas con 2019. En ninguno de los dos casos, la situación es 100% extrapolable, ya que tanto en 2020 como en 2021 ha habido restricciones de movilidad de algún tipo.

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior recoge un aumento de +8,5% hasta el mes de septiembre, aunque el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska destaca que es la tasa más baja de la serie histórica exceptuando 2020, un año marcado por los bajos índices de delitos debido al confinamiento durante meses por la pandemia de COVID-19.

Según los datos registrados por los diferentes cuerpos policiales en el balance, consultado por Europa Press, durante los meses de enero a septiembre del año 2021 las infracciones penales han sumado un total de 1.421.344 hechos, lo que constituye un aumento de +8,5% con respecto al mismo periodo del año 2020, cuya cifra ascendió a 1.310.315.

A pesar de que 2021 ha supuesto un retorno a escenarios y cifras similares a los de los años anteriores a 2020, Interior señala que los datos a 30 septiembre de 2021 presentan la tasa de criminalidad de 39,6 infracciones penales por mil habitantes, la más baja de toda la serie histórica reciente, a excepción de 2020. Desde 2015 se superan las 40 infracciones penales por mil habitantes --46,8 en 2019--.

