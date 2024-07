El reto de buscar piso compartido para el próximo curso entre precios de alquiler al alza

Vivir solo actualmente es una utopía para los jóvenes, la única opción a la independencia es compartir piso. Opción en la que muchos embarcan cuando comienzan sus estudios universitarios ya que los altos precios del mercado inmobiliario no permiten otra elección. Este aumento del precio del alquiler de pisos o habitaciones ha llegado también al mercado inmobiliario cordobés donde, según Idealista, el precio por metro cuadrado alquilado se ha incrementado un 6,9%.

El barrio donde más ha aumentado el importe a pagar por compartir piso es Ciudad Jardín, primera opción de la gran mayoría de estudiantes. En esta barriada el precio del metro cuadrado estaba a 8,1 euros el pasado mes de junio, un 11,3% más que en el mismo periodo de 2023. El Casco Histórico es otro de los barrios donde más se ha incrementado el valor de los pisos de alquiler, con un coste de 8,5 euros por metro cuadrado en el mes de junio, un 2,5% más que el año pasado.

Para compartir vivienda, los estudiantes buscan también el alquiler de habitaciones. La oferta de estas se ha incrementado también en Córdoba, con un 132%. Este dato sitúa a la provincia en el puesto número de tres de ciudades españolas donde más ha crecido la oferta de habitaciones con respecto al último año. Así lo confirma también un informe de Idealista, que señala a Albacete (249%), Castellón de la Plana (169%), Córdoba (132%), Alicante (123%) y Almería (102%), como las cinco ciudades que en un año han duplicado la oferta. Sin embargo, en el caso de la capital cordobesa, la demanda disminuyó en un 28% con respecto a 2023.

Los datos ofrecidos por este portal inmobiliario señalan que el precio medio por alquilar una habitación en Córdoba -con datos del pasado mes de marzo- eran 275 euros al mes. Haciendo una comparativa con el resto de provincias andaluzas, la cordobesa es la tercera con el precio más bajo. Por provincias, Jaén es la más barata con un precio medio de 210 euros al mes; le sigue Huelva, con 270; Córdoba con 275; Almería con 280; en Cádiz asciende a 350 euros al mes; Sevilla con 375 y, la más cara, Málaga con 400 euros al mes.

En un sondeo por las principales webs de alquiler de pisos o habitaciones encontramos precios como 395 euros al mes en Medina Azahara, 270 euros por una habitación en la Judería, entre los 200 y los 300 también por una habitación en Ciudad Jardín o 390 euros por la zona de Vistalegre en un piso con cuatro habitaciones. El precio más bajo en Idealista es de 190 por una habitación en un piso para cuatro personas en Huerta de la Reina.

También en webs como Milanuncios o Fotocasa encontrar una habitación por menos de los 200 euros es como encontrar una aguja en un pajar, y cuando se encuentra posiblemente esté en un municipio, no en la capital. Como una habitación por 165 euros en un piso para tres en Pozoblanco o por 180 euros en un piso de cuatro habitaciones en Lucena, vistos en la web de Fotocasa.

En comparación con el precio del alquiler hace diez años, el metro cuadrado en Córdoba tenía un precio de 6,1 euros, mientras que actualmente se encuentra en 8,2 euros. Una diferencia que, al igual que en el resto de provincias, quienes vienen a estudiar a la capital lo están notando en su bolsillo.

