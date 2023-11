Una profesora de la UCO y un docente cordobés, nominados a ser distinguidos como los mejores de España

Los Premios Educa Abanca Mejor Docente de España 2023 ya ha dado a conocer el listado de los finalistas a estos galardones que busca reconocer a los mejores en las categorías de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, No Formal, Formación Profesional (FP) y Universidad. Entre los 700 finalistas, Córdoba está representada por partida doble con los docentes Luis Molero Garrido y Milagrosa Bascón Jiménez.

El primero, natural de Aguilar de la Frontera, es profesor de FP en el IES Europa de la localidad sevillana de El Arahal. Imparte clases relativas a Actividades físicas deportivas en el medio natural y a Animación turística en dicho instituto desde hace cuatro años.

Por otro lado, Milagrosa Bascón Jiménez es doctora en Económicas por la Universidad de Sevilla y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la de Granada. Natural de Écija, ejerce desde hace dos años en la Facultad de Educación de la UCO tras haber pasado por la Universidad de Osuna y por la de La Rioja. En declaraciones a Cordópolis, la docente asegura que es “todo un orgullo” que hayan sido los propios alumnos los que la hayan propuesto para estos premios.

Y es que estos galardones son promovidos por el estudiantado o por las familias. Tras finalizar el proceso de envío de las propuestas, la organización realiza una primera selección en función de los comentarios volcados por los proponentes y del número de propuestas recibidas por cada docente, y contacta con todos los docentes que han pasado este primer filtro de selección para notificarles que han sido nominados para los premios y para que acepten su participación. Una vez hecho esto, los docentes envían su currículum indicando y justificando todos los méritos que son puntuables en el certamen.

La gala de entrega de estos premios tendrá lugar en A Coruña conjuntamente con la celebración del 7º Congreso Mundial de Educación Educa 2024. Será el 24 de febrero del 2024. Se entregará una estatuilla a los ganadores de cada categoría establecida, además de un premio económico de 1.000 euros y un diploma acreditativo. Los diez finalistas de cada categoría obtendrán una estatuilla y diploma acreditativo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!