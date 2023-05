🎙 PODCAST | La Pistola - Episodio 1 - 'Anguita y Julio'

Julio Anguita tenía pistola. Y ese es el título del primer episodio de Anguita y Julio, un documental sonoro de Cordópolis y elDiario.es que ya puedes escuchar en tu plataforma de audio favorita. A partir de este martes, se irán publicando en abierto cada uno de los seis episodios de este documental sonoro. Además, este martes se presenta en Córdoba, en el salón de actos de la Universidad, este trabajo. El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, entrevista a los guionistas Marta Jiménez y José María Martín, en un acto que estará presentado por el subdirector de elDiario.es Juanlu Sánchez. Puedes seguirlo aquí por streaming.

Episodio 1: La pistola

Julio Anguita vivió la noche del 23 de febrero de 1981 encerrado en su despacho del Ayuntamiento de Córdoba. Este es el punto de partida de un relato que presenta en este primer episodio a Anguita, el político, y a Julio, la persona tras ese político, a través de un mosaico de voces que transitan por su infancia, por su ética, por su legado, además de colarse en la biblioteca de su última casa.

Anguita y Julio es un podcast que ha nacido con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba. En este episodio escuchas la voz de Julio Anguita en cortes de los archivos del Partido Comunista, la Fundación Cajasol, el Archivo Municipal de Córdoba y el programa Carne Cruda. También en fragmentos de las conversaciones que Julio Anguita mantuvo con el historiador Juan Andrade para el libro Atraco a la memoria, editado por Akal. Nuestro agradecimiento a Rocío Hermosín y José Luis González, del gimnasio Hidrosport de Córdoba. Guion: Marta Jiménez y José María Martín. Narración: Marta Jiménez. Músicas originales: Fernando Vacas. Montaje y diseño de sonido: Idea Sonora.

Sigue el podcast ‘Anguita y Julio’ en tu plataforma de audio favorita:

Créditos:

Han intervenido: Herminio Trigo, ex alcalde de Córdoba. Antonio Luque Naranjo, ex secretario en la alcaldía de Julio Anguita; Ernesto Caballero, ex secretario provincial del PCE en Córdoba; Cristina Bendala, exconcejala del Ayuntamiento de Córdoba; Ana Anguita, hija de Julio. José Luis Anguita, hermano de Julio. Cristina Almeida, abogada y exdiputada de IU. Andrés Gil, periodista de eldiario.es. Rodolfo Serrano, periodista de El País. Rosa Aguilar, exalcaldesa de Córdoba. Agustina Martín, compañera de vida de Julio; Yayo Herrero, activista ecologista y amiga de Julio. Rocío Hermosín y José Luis González, del gimnasio Hidrosport de Córdoba. Víctor Ríos, político de IU. Manuel Bermúdez, Profesor de Filosofía de la Universidad de Córdoba. Iñaki Gabilondo, periodista.

