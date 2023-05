🎙 PODCAST | Agotadas las entradas para la presentación 'Anguita y Julio', aunque podrás seguirlo por 'streaming'

Ya están agotadas todas las entradas e invitaciones para la presentación de 'Anguita y Julio', un documental sonoro producido por Cordópolis y elDiario.es. En cambio, podrás asistir a este evento tan especial de manera virtual. A través de Youtube, Facebook y Twitter, tendrás la oportunidad de seguir la presentación desde el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba a través de un streaming especial.

Así, el próximo martes a partir de las 19:00 te invitamos a que nos acompañes a este acto que estará presentado por el subdirector de elDiario.es, Juanlu Sánchez, y en el que el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, entrevistará a los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José Martín, que durante un año y medio han trabajado en la elaboración de este extenso trabajo periodístico sobre la figura de Julio Anguita.

Anguita murió en mayo de 2020, en las postrimerías del gran confinamiento. El martes se cumplirán tres años del deceso. Aquel día de mayo de 2020, una improvisada multitud acudió a los alrededores del Ayuntamiento de Córdoba a despedir al que fue su alcalde y uno de sus vecinos más ilustres. Anguita disfrutaba de grandes paseos nocturnos por un casco histórico protegido por la Unesco, se relajaba jugando al dominó bajo los soportales de la plaza de la Corredera y seguía trabajando y militando desde un pequeño despacho de un piso modesto de Córdoba, que pagaba con su pensión de maestro, la que eligió tras renunciar a la que le correspondía como antiguo portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados.

Desde hace un año y medio, y con la complicidad de la familia y amigos de Julio Anguita, un equipo conjunto de Cordópolis y elDiario.es ha trabajado en la producción de un documental sonoro, en formato podcast de seis episodios, que se estrena este viernes gracias a Podimo. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba y del Área de Memoria Democrática de la Diputación Provincial, Anguita y Julio es un trabajo de dos periodistas cordobeses, Marta Jiménez y José María Martín, codo con codo con el equipo de producción sonora de elDiario.es.

