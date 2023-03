La Plataforma por las Pensiones secundará la marea blanca andaluza por la sanidad

Los pensionistas cordobeses han anunciado que secundarán las movilizaciones del próximo 25 de marzo convocadas por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas en señal de protesta por la situación actual de la sanidad pública en la región.

La Plataforma por las Pensiones se ha concentrado en la Delegación de Salud y Consumo de Córdoba para denunciar la privatización de la sanidad pública en Andalucía y exigir “más recursos para la atención primaria”, según ha declarado el portavoz de la plataforma, Pepe Villamor, a Cordópolis.

El pasado 2 de marzo la Consejería andaluza de Salud publicó la orden que permite concertar la atención primaria con la sanidad privada. La plataforma de pensiones y los yayoflautas han reclamado “un geriatra en los centros médicos, recortar las listas de espera y una mejor remuneración y estabilidad para el personal sanitario”.

Esta privatización supone un gasto adicional para los pensionistas, que no reciben los ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Villamor ha destacado que el 58% de los pensionistas son mujeres y reciben “pensiones no contributivas o de viudedad con las que no llegan a final de mes”.

Además, han recordado que “las pruebas médicas alargan el proceso de espera” puesto que las citas con los especialistas suelen tardar varios meses, según aseguran los convocados. “En Córdoba, el 67% de las pensiones son menores al salario mínimo y un 30% está bajo el umbral de la pobreza”, ha declarado el portavoz.