Juan tiene 66 años, llegó desde Huelva y padece cáncer de esófago. Latyr tiene 51 años, vino desde Alicante y tiene cáncer de pulmón. A ambos les une que eran personas sin vivienda, vivían en la calle y, con su enfermedad y tras un tiempo pasado en el hospital, necesitaban un hogar donde pasar su convalecencia, seguir el tratamiento adecuado y los cuidados necesarios, lejos de la vida en la calle. Lo han encontrado en Córdoba, donde Hogar Sí cuenta con una vivienda para la recuperación de la salud de personas sin hogar.

“Pensaba que me iba a morir en la calle. Y este hogar me ha salvado la vida”. Es el testimonio de Latyr, que convive en esta vivienda ubicada en el centro de Córdoba con otras once personas en una situación similar. Cuenta que él tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y luego le diagnosticaron el cáncer de pulmón. Vivía entonces en Alicante -“en una tienda de campaña”-. “No era candidato a operarme y me denegaron el tratamiento”. Pero surgió la oportunidad de venir a Córdoba a la casa en la que ahora reside. “En 15 días me estaban dando el tratamiento”. Y tenía un hogar donde recuperarse.

“Me han dado la posibilidad de recuperar la vida, recuperar mi salid y seguir adelante”. Talyr lleva ya ocho meses en Córdoba, sigue su tratamiento -“la últimas sesión de quimio me la dieron el lunes pasado”-dice, en referencia al Hospital Provincial de la capital. En un mes tendrá que someterse a un TAC para ver la evolución del cáncer. Y, con la posibilidad de tener un techo, ver un horizonte en el que quiere “recuperar el máximo de salud, volver a trabajar como he hecho toda la vida y volver a mis hijos en Francia”.

En la terraza del hogar que comparte esta docena de personas, Juan cuenta también su experiencia. De malvivir en Huelva, de cómo le detectaron el cáncer y pasó un mes en el hospital allí, pero al darle de alta, se encontró en la calle sin un hogar donde poder seguir su convalecencia. Llegó a Córdoba gracias a la vivienda de Hogar Sí y aquí sigue su tratamiento de quimioterapia, mientras intenta recuperarse también socialmente, integrado entre sus compañeros de la casa. “Damos un paseo, tomamos un café”, relata. “Muy bien, muy bien”.

La vivienda que les sirve de hogar actualmente fue abierta en Córdoba por Hogar Sí en el verano de 2018, pensada para que personas que no tienen un techo y están enfermas o convalecientes puedan integrarse en un hogar, recibir así los cuidados necesarios y contar con un entorno propicio para su recuperación física y social. También para que personas que viven en la calle y se encuentran en una situación física extrema, reciban los cuidados paliativos necesarios que dignifiquen su etapa final de la vida.

En este espacio cuentan, además, con asistencia las 24 horas de día los 365 días del año y una sala de enfermería para realizar las curas que cada persona necesita. El resto de la vivienda es un hogar compartido: habitaciones, baños, un comedor, la cocina, la sala de estar y una gran terraza. La vida, aquí, se ve con otra perspectiva que durmiendo en un banco de un parque o bajo un puente.

Porque el objetivo que se persigue aquí no solo es el de atender las necesidades de personas enfermas, sino, con la misma relevancia, el de aprovechar el tiempo que pasen allí para que reinicien sus vidas en un hogar, con más personas, y sea posible su reinserción social. La casa cuenta con 12 plazas, abierta a personas que llegan derivadas desde hospitales o servicios sociales de distintos puntos de Andalucía y el resto del país.

Visita de autoridades

Este miércoles, el hogar de Córdoba y sus moradores han recibido la visita de autoridades de las distintas administraciones que, en esta ocasión, han coincidido en la eficacia de este recurso para las personas sin hogar que se encuentran enfermas. El secretario de estado de Sanidad, Javier Padilla, la viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Luisa del Moral, y la delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, han conocido este espacio acompañados del director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.

Esta entidad cuenta con un programa de Viviendas para la recuperación de la salud, que nace de la necesidad de dar cobertura y ofrecer una solución sociosanitaria a aquellas personas en situación de sinhogarismo con enfermedades crónicas, que requieran cuidados paliativos o con una convalencia médica que carecen de un hogar en el que poder recibir la atención y cuidados necesarios en este proceso.

Durante la visita han podido conocer de cerca el funcionamiento del proyecto, al equipo de profesionales que trabaja aquí, así como a las personas que residen actualmente en la vivienda, conociendo su experiencia de recuperación en el centro.