El paro baja en Córdoba en septiembre, un mes en el que ha subido en el resto de España

El paro ha vuelto a bajar en la provincia de Córdoba durante el mes de septiembre, un periodo en el que siempre subía pero en el que desde 2020 ha cambiado la tendencia. El desempleo, no obstante, ha aumentado tanto en Andalucía como en el resto de España, según los datos difundidos este mismo martes por el Ministerio de Trabajo.

En la provincia de Córdoba el paro ha bajado en 327 demandantes de empleo. En total, hay 68.877 cordobeses inscritos en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Esto es un 0,27% menos que en el mes de agosto. En el último año, el paro ha bajado en la provincia de Córdoba en 1.243 desempleados, según los datos oficiales del Ministerio.

En Andalucía el paro ha bajado también en Almería y en Sevilla, pero ha aumentado en el resto de las provincias y también en el conjunto nacional.

En el caso de Córdoba, en la agricultura hay 387 menos demandantes de empleo que en agosto, en la construcción 203 y en la industria 38. En cambio, ha aumentado el desempleo en el sector servicios con el final de las campañas de verano en 290 trabajadores.

Por otra parte, en septiembre ha aumentado la contratación en un 30%. El mejor dato es que el 25% de los contratos que se firmaron el mes pasado fueron indefinidos y que la temporalidad poco a poco se va reduciendo al 75%. Es una cifra aún alta, pero muy inferior al 90-95% de la entrada en vigor de la reforma laboral.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 17.679 desempleados en septiembre (+0,6%), lo que situó el total de parados en 2.941.919, su menor cifra en un mes de septiembre desde 2008, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La subida del paro en septiembre, la tercera consecutiva tras las de julio y agosto, es la más elevada en un mes de septiembre desde 2018, cuando aumentó en 20.441 personas, aunque es más moderada de lo que suele ser habitual para este mes, que en el promedio de los años 2008-2019 sumó 46.307 desempleados.

“Se trata de un incremento menor de lo habitual y que sigue la tónica general de este mes, marcado por la fuerte estacionalidad tras la campaña de verano”, subraya el Ministerio.

En septiembre de 2020 y 2021, con el fin de las restricciones por la pandemia, el paro bajó en 26.329 y 76.113 personas, mientras que en 2019 subió en 13.907 personas, por debajo de lo que lo ha hecho este año.

Desde 1996, año en el que arranca la serie histórica comparable, se han registrado subidas del paro en 22 meses de septiembre y bajadas en cinco, las dos últimas en 2020 y 2021.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en septiembre en 466 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 315.883 parados, lo que supone un 9,7% menos, con un retroceso del paro femenino de 173.353 mujeres (-9%) y una caída del desempleo masculino de 142.530 varones (-10,7%).

El paro bajó en septiembre en tres sectores económicos, con la agricultura a la cabeza. En concreto, el desempleo se redujo en este sector en 7.024 personas en relación al mes de agosto (-5%). Le siguen la construcción, que restó 4.765 parados en septiembre (-2%), y la industria, con 239 desempleados menos (-0,1%).

Por contra, el colectivo sin empleo anterior sumó 5.016 parados en septiembre (+2%), y los servicios añadieron 24.691 personas a su lista de desempleados (+1,2%) debido a la finalización de la campaña de verano.

El paro subió en septiembre en ambos sexos, aunque algo más entre los varones. En concreto, el desempleo masculino aumentó en 9.794 personas (+0,6%) y el femenino, en 7.885 mujeres (+0,4%). De este modo, al finalizar el noveno mes del año, el número de mujeres en paro se situó en 1.758.886, su mejor dato en un mes de septiembre desde 2008, en tanto que el de hombres en desempleo totalizó 1.183.033 parados.

Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años aumentó un 6,5% en septiembre, con 12.787 parados más que a cierre de agosto, mientras que el paro de las personas con 25 años y más creció en 4.892 desempleados (+0,2%).

Trabajo ha resaltado que, pese al repunte registrado en septiembre, el número total de parados jóvenes menores de 25 años (210.273) es el más bajo en un mes de septiembre de toda la serie histórica.

El paro registrado subió en septiembre en doce comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (+6.788 desempleados), Cataluña (+3.373 parados) y Asturias (+2.565), y bajó en País Vasco (-2.078 desempleados), Canarias (-1.628), Comunidad Valenciana (-1.250), La Rioja (-745) y Madrid (-130).

En cuanto a las provincias, el paro retrocedió en 15 de ellas, lideradas por Sevilla (-2.849 desempleados), Valencia (-2.469 parados) y Vizcaya (-1.218), y aumentó en 37, principalmente en Cádiz (+5.962 parados), Asturias (+2.565 desempleados) y Málaga (+2.176).

El paro registrado entre los extranjeros subió en septiembre en 8.968 desempleados (+2,5%) respecto al mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 365.744. De esta forma, la mitad del aumento del paro de septiembre de este año se debe a la pérdida de empleo entre los extranjeros.

En septiembre se registraron 1.660.792 contratos, un 13,7% menos que en el mismo mes de 2021. De todos ellos, 775.856 fueron contratos indefinidos, cifra que equivale al 46,7% del total de contratos efectuados en el mes y que supera en más del triple (+258%) a la de septiembre de 2021.

Trabajo ha destacado que este “fuerte” repunte de la contratación fija se ha extendido a prácticamente todas las ramas de actividad, con la agricultura registrando un porcentaje de contratos fijos sobre el total del 52,7%, y la construcción, del 75,9%. Entre los menores de 30 años, el peso de los contratos indefinidos fue del 47%, frente a la media del 10,1% del periodo 2017-2019.

Del total de contratos fijos suscritos en septiembre, 298.273 han sido a tiempo completo, un 149% más que en igual mes del año pasado; 281.253 eran contratos fijos-discontinuos, multiplicando por más de siete la cifra de septiembre de 2021, y 196.330 eran contratos indefinidos a tiempo parcial, con un incremento interanual del 229%.

De todos los contratos suscritos en septiembre, 884.936 fueron contratos temporales, un 48,2% menos que en igual mes de 2021.

En los nueve primeros meses de 2022 se han realizado 5,25 millones de contratos indefinidos, más del triple que en el mismo periodo de 2021, gracias al impulso de la reforma laboral, en vigor desde principios de este año. La contratación temporal ha caído en este periodo en un 27,6%.

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en agosto (último dato disponible) la cifra de 1.763,4 millones de euros.

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar agosto en 1.796.339 personas.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.004 euros en el octavo mes del año.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que Trabajo ha publicado este martes las cifras de desempleo de septiembre y la estadística de prestaciones de agosto.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!