Palomo Spain niega que el coste final del desfile fuera de 500.000 euros: "Se rebajó dos y tres veces"

El diseñador cordobés Alejandro Gómez, impulsor de la marca Palomo Spain, ha reconocido que está "dolido" con la postura adoptada por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, respecto al desfile de su nueva colección, llamada Córdoba, y que quiso presentar en el Puente Romano aunque finalmente se podrá ver en todo el mundo este jueves desde Madrid.

En declaraciones a Cordópolis, en plenos preparativos del desfile, Alejandro Gómez ha querido salir al paso de las declaraciones que hizo este miércoles el alcalde de Córdoba, quien defendió que rechazó el desfile previsto en el Puente Romano porque el modisto pidió para ello 500.000 euros. A su juicio, las palabras del alcalde suenan a "excusa", porque "el presupuesto que se propuso se quedó en menos de la mitad" de la cantidad que mencionaba este miércoles el regidor.

"Ese presupuesto desde luego que se rebajó dos y tres veces. Lo trabajamos muchísimo y solo necesitábamos un sí para buscar financiación externa, empresas privadas y patrocinadores, como lo hemos hecho toda la vida y como lo vamos a hacer aquí en Madrid", explica el diseñador, que este mismo jueves presenta, con un desfile desde el Paseo de El Prado, la colección Córdoba ante un relevante despliegue de medios internacionales, entre los que cita al New York Times o Vogue Internacional.

Medios que, según asegura, ya estaban cerrados en el proyecto "de más de ciento y pico páginas" que se entregó al Ayuntamiento de Córdoba en la primavera pasada, y que iban a cubrir desde la ciudad un desfile en el que "estuvimos trabajando con el Ayuntamiento hasta bien entrado el verano", que fue cuando finalmente, desde Alcaldía, se optó por rechazarlo.

La prueba de las buenas relaciones de Palomo (un diseñador de talla internacional que ha vestido a personalidades como Beyonce, Rosalía o Miley Cyrus) con el Ayuntamiento fueron palpables en el tiempo en el que se estaba trabajando el proyecto. Así, al modisto cordobés se le pudo ver en mayo en el stand de Córdoba capital en Fitur, acompañado de la presidenta del Imtur y el alcalde de la ciudad; y, a principios de julio, en Córdoba capital, participando junto al diseñador Lorenzo Caprile en uno de los actos de la semana del Orgullo LGTBI.

Me siento dolido y pisoteado, sobre todo luego al ver el otro desfile: le han regalado el proyecto a otra persona

En cualquier caso, Alejandro Gómez apunta que la génesis del desfile está en un sueño. "Yo este desfile lo he soñado en el Puente Romano y es como estaba planteado. Sin que nadie me lo ofreciera, ni mucho menos", aclara al respecto, recordando, además, que Palomo Spain "no es una marca local, ni siquiera una marca nacional".

"Nosotros somos una marca internacional y hemos conseguido ser una marca de referencia. El desfile de este jueves se va a ver absolutamente en todo el mundo", argumenta el diseñador, que, a nivel nacional, es igualmente muy conocido por su participación en el programa Maestros de la Costura.

Por todo ello, Palomo reconoce que está "dolido" con lo que está ocurriendo, a pesar de que, en retrospectiva, se siente feliz de que el desfile vaya a ser finalmente en el Paseo de El Prado de Madrid, porque "va a ser una pasada".

No obstante, responde al alcalde de Córdoba que la idea del desfile en el Puente Romano fue "totalmente" suya, en referencia a lo que ha dicho Bellido este jueves sobre que tuviera la opción gratuita de hacer el desfile de Silbon en el mismo emplazamiento.

"Nunca me hablaron de que hubiera otro proyecto similar y, sinceramente, no creo que existiese en ese momento. Eso no se le ha ocurrido a nadie. Nunca se había hecho un desfile en el puente y da la casualidad que ahora se hace. No me cuadra, sinceramente", afirma el diseñador, que probablemente desconociera que la modista cordobesa Juana Martín ya organizó un desfile en el Puente Romano en la Noche Blanca del Flamenco de 2008.

Antes de despedirse y seguir con los preparativos de la presentación de Córdoba, que además es el quinto aniversario de la marca Palomo Spain, Alejandro Gómez vuelve a insistir en este último punto. "Me siento dolido y pisoteado, sobre todo luego al ver el otro desfile: Le han regalado el proyecto a otra persona", concluye amargamente el diseñador cordobés, que este jueves, igualmente, va a poner a Córdoba en todos los medios nacionales e internacionales que tiene a su alcance.