Paco Morales repite entre los mejores 100 chefs del mundo

El chef cordobés Paco Morales, del restaurante Noor, repite otro año más entre los mejores 100 cocineros del mundo en los premios The Best Chef Awards 2023. Unos galardones que han vuelto a coronar a Dabiz Muñoz, de Diverxo, como Mejor Chef del Mundo, revalidando así el título conseguido en 2022 y 2021.

Morales, por su parte, sigue en la cúspide de la gastronomía internacional, aunque este año cae hasta el puesto número 83. En 2022 quedó en el número 43, y en 2021 en el puesto 54.

El cocinero cordobés, que cuenta con dos estrellas Michelin y tres soles Repson con su restaurante Noor, es fijo en las listas de los mejores chefs del mundo desde hace un lustro, además de ser una de las figuras clave de la gastronomía andaluza. La prueba está en que el Gobierno lo escogió para elaborar la cena oficial de la cumbre europea que se celebró en Granada el pasado 5 de octubre.

Además de Dabiz Muñoz, completan el podio de ganadores en The Best Chef Awards 2023 el catalán Albert Adrià del restaurante Enigma (Barcelona), en segundo lugar, y la chef eslovena Ana Roš, de Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia), en tercer puesto.

