La opción de que el Aeropuerto de Córdoba tenga aerolíneas que pasa por el modelo Asturias

Que el Aeropuerto de Córdoba consiga atraer a aerolíneas dispuestas a operar puede depender de una demanda que se acaba de activar en Granada y que tiene que ver con un modelo de gestión que aplica el Principado de Asturias. Esta semana, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para solicitarle una reunión de trabajo. En la misiva, Entrena quiere plantearle al presidente de la Junta de Andalucía que abra una licitación pública, similar a la realizada por el Principado de Asturias, para ampliar las conexiones aéreas en las provincias andaluzas que lo necesiten, entra las que se encuentra Granada, una acción que no pueden desarrollar las diputaciones por su limitado ámbito competencial pero que sí pueden impulsar las comunidades autónomas. Sobre este asunto, ha subrayado que la iniciativa del Principado de Asturias puede ser un modelo a seguir y ha indicado que el vuelo que próximamente conectará Asturias con Granada es fruto de esa licitación.

La propuesta de Entrena pasa por asumir que muchas de las compañías que operan en aeropuertos españoles lo hacen gracias a las ayudas públicas. Al igual que Renfe opera trenes de cercanías que unen zonas donde la rentabilidad es dudosa, o que el propio Ayuntamiento de Córdoba financia con fondos propios el funcionamiento de Aucorsa, que no podría cubrir gastos solo con los precios de los billetes que cobra, muchas diputaciones, ayuntamientos o comunidades autónomas financian parte del coste que tienen que soportar algunas aerolíneas para operar en determinados aeropuertos.

El mes pasado, el Gobierno del Principado de Asturias ha sacado a licitación un contrato de promoción turística que busca dotar a la comunidad autónoma de ocho conexiones aéreas internacionales con un presupuesto de 10,1 millones de euros para una programación que se extenderá hasta abril de 2026. La oferta, que eleva de cinco a ocho las conexiones en relación a la anterior licitación, establece enlaces directos con Londres, París, Düsseldorf, Bruselas, Roma, Milán, Lisboa y un octavo destino entre Ámsterdam, Frankfurt y Dublín.

Según ha informado el Gobierno del Principado, estos destinos seleccionados obedecen a un análisis de los datos históricos de pasajeros, principales tráficos punto a punto con origen y destino Asturias, datos de pasajeros indirectos que realizan escalas en otros aeropuertos para alcanzar su destino y tendencias de mercado realizadas en los principales buscadores de vuelos.

De momento, en Córdoba no opera aerolínea alguna por falta de rentabilidad. Ni siquiera las llamadas low cost lo hacen. Pero siempre que han sido consultadas por este medio han estado dispuestas a estudiarlo e incluso a sentarse a negociar con las administraciones públicas para que a su vez costeen parte de los gastos de implantación. A la propuesta del presidente de la Diputación de Granada aún no hay respuesta por parte de la Junta de Andalucía.

Que la Junta financie aerolíneas es algo que ya ocurre. Entre Sevilla y Almería la compañía Air Nostrum explota un vuelo comercial que une ambas ciudades desde 2012. Y lo hace gracias a una licitación pública que toca renovar ahora. En total, el gobierno andaluz invierte unos 8,8 millones de euros en cuatro años para pagar gastos operativos y permitir así mejorar las conexiones entre la capital de Andalucía y su ciudad más alejada.

El Aeropuerto de Córdoba ya está listo para acoger vuelos comerciales. Las obras de reforma de la terminal, en la que se invirtieron 1,3 millones de euros, duplicaron la superficie y el equipamiento de la anterior, y hacen que este aeródromo esté en condiciones óptimas para recibir unos 100.000 pasajeros al año. El Gobierno ha asegurado que en primavera estará lista de manera definitiva la carta de aproximación, por lo que ya podrían llegar los primeros vuelos comerciales al Aeropuerto de Córdoba en el caso de que alguna aerolínea quisiera instalarse.

