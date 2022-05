“Dos no debaten si uno no quiere”. Este lunes, a las 19:00, era la fecha fijada para celebrar un debate electoral entre los dos candidatos a rector de la Universidad de Córdoba, entre Julieta Mérida y Manuel Torralbo. Pero este lunes, a las 19:00, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo el debate entre candidatos se transformó en una comparecencia con preguntas hacia todo el que estuviera interesado por parte de Manuel Torralbo. A última hora del domingo, la candidatura de Julieta Mérida rechazó su presencia en el debate, con el argumento de que no había habido acuerdo. La de Torralbo decidió mantener la cita para contestar preguntas a alumnos, profesores, trabajadores o medios de comunicación.

Torralbo arrancó la intervención con la frase de “dos no debaten si uno no quiere” y prometió que si gana planteará la regulación de los debates entre candidatos. “Desde el principio la otra candidatura ha estado acordando unilateralmente con un medio de comunicación un único debate”, aseveró, en declaraciones a los medios previas a su comparecencia. “Lo que decíamos es que queríamos hacer amplio el debate”, más allá de un único medio de comunicación.

El candidato a rector ha asegurado que “hasta ayer mismo”, por este domingo, “estábamos esperando una respuesta” a la propuesta para el debate de este lunes. “Espero que se den cuenta de que Julieta Mérida no quería debatir”, dijo, en referencia también a una decisión “que respetamos, es su decisión”.

“La luz y taquígrafos es fundamental”, dijo, en relación a su propuesta de regular los debates futuros durante la campaña electoral. Torralbo también se quejó de que desde la convocatoria de las elecciones hasta el día de la votación se ha dejado poco margen a los candidatos.

“Voy muy contento con el programa, con el equipo y los feedbakcs. Tengo buenas sensaciones. Voy con ilusión y con mucha fuerza”, concluyó.