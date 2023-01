Muere Juan Carlos Limia, director general de Cultura y presidente del IMAE

El gestor cultural Juan Carlos Limia (Sevilla, 1960) ha fallecido este jueves en Córdoba. El que fuera director general de Cultura del Ayuntamiento y gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha muerto tras serle detectado un cáncer hace unos meses, lo que le apartó de la vida pública y cultural de la ciudad.

Juan Carlos Limia: “Córdoba no es una ciudad potente culturalmente”

Limia ha sido el gestor cultural que más responsabilidades ha aglutinado en Córdoba en la historia reciente, por su doble papel al frente de la Dirección General de Cultura, responsable de la gestión de los programas culturales que se desarrollan en Orive, y como gerente del IMAE, organismo que programa y cuida de los teatros públicos de Córdoba (La Axerquía, Teatro Góngora y Gran Teatro).

Limia, que se consideraba a sí mismo “un cordobés que viene de fuera”, se licenció en Psicología por la Universidad de Sevilla e ingresó en el Ayuntamiento de Córdoba en mayo de 1984, concretamente en la Delegación de Bienestar Social, de la que fue jefe del Departamento de Servicios Sociales. Ya no se movió de la ciudad.

En 1992 pasó a la Delegación de Cultura, donde ha estado tres décadas en la que ha ocupado sucesivamente los puestos de jefe de área, jefe de departamento y subdirector general de Cultura, cargo que desempeñó hasta el año 2016, cuando se puso por primera vez al frente de la Dirección, un puesto que reeditó durante el actual mandato.

En el IMAE ha estado en varias etapas. Durante el año 2004 estuvo adscrito al Gran Teatro en comisión de servicio, y un año después fue nombrado comisionado para el Año de la Lectura. En septiembre de 2011 se puso al frente de la gerencia del IMAE, cargo que volvió a ocupar en el año 2020.

Entre sus diversas responsabilidades en el campo de la programación cultural destacan su impulso personal a la Bienal de Fotografía, además de la coordinación de exposiciones, ciclos musicales y literarios. También, en la Fundación Córdoba Ciudad Cultural, ha sido miembro de la Comisión Asesora y también del Comité de Redacción.

Juan Carlos Limia, además, ha firmado algunos libretos que se han representado sobre las tablas. Es el caso de ¡Oh, Ciudad de los negros!, guionizado junto a Bernardo Ríos, a partir de textos de Poeta en Nueva York de F. García Lorca.

Más o menos por la época en la que estrenó esta obra en el Teatro Góngora, el gestor ofreció una larga entrevista en Cordópolis que fue muy controvertida por la valentía y la mirada crítica que ofreció sobre el estado de la cultura en Córdoba. La entrevista llegó incluso al Pleno del Ayuntamiento. En aquella charla, Limia confesaba “cierta adicción al trabajo”. Y así se ha despedido, acudiendo hasta el último momento a los conciertos de Concurso Nacional de Arte Flamenco y con toda una vida dedicada a la cultura.

