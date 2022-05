Medio Ambiente constata “disparos de armas” en carteles en pleno sendero del Bejarano

Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han apreciado “disparos de armas” aparecidos en la señalización del sendero del arroyo Bejarano, en la zona de Trassierra. Las señales informativas sobre las Minas de Calcopirita que se ubican en el sendero del arroyo Bejarano, muy transitado por vecinos de la Sierra y caminantes, aparecieron tiroteadas en noviembre de 2021. La plataforma A Desalambrar descubrió entonces lo que parecían disparos en esta cartelería y pidió a la administración que investigara su autoría, al tratarse de un espacio muy transitado por excursionistas.

Ahora, el colectivo ha recibido escrito de respuesta de la Junta, señalando que los agentes de Medio Ambiente realizaron una visita de inspección a la zona. “Se comprueba que efectivamente la cartelería indicadora de las 'Minas de Calcopirita' y los de 'Prohibido arrojar basura' presentan impactos de lo que parecen ser disparos de armas”, han constatado.

No obstante, señalan que no se ha podido determinar “qué tipo de arma se ha empleado ni que munición se ha utilizado”, además de indicar que, “de la misma forma, no se puede afirmar la autoría de los hechos”.

Zona fuera de cotos de caza

En noviembre, desde A Desalambrar se dirigieron a la Delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, solicitando que se investigara la autoría de los disparos en la cartelería de las Minas de Calcopirita situada en el sendero del arroyo Bejarano. En dicho escrito explicaban que “que en los últimos días hemos encontrado disparos con rifles y munición prohibida (postas) en la cartelería situada en las Minas de Calcopirita junto al arroyo Bejarano, cerca del coto Casilla Pedro y las Viejas”, de lo que tomaron imágenes que así lo demostraban.

“Estos disparos parece que han sido realizados muy próximos al sendero del Bejarano, declarado Reserva Natural Fluvial y en dirección al mismo, lugar de mucho tránsito de vecinos de la Sierra”, advertían. Desde el colectivo, al no haber daños en los carteles anteriores al 15 de octubre de 2021, “deducimos que se han realizado actividades de caza en este último mes. Entendemos que esta zona queda fuera de la delimitación del coto Casilla Pedro y las Viejas, por lo que solicitamos se compruebe y se investigue la autoría de los disparos”.

Ahora, con la respuesta de la Junta, desde A Desalambrar esperan que la inspección de la zona al menos “disuadan a los autores de futuros abusos sobre los bienes públicos. Se trata de una zona de paso de senderistas y además los arroyos deben conservarse libres de plomo”.