Los mayoristas hacen acopio en Mercacórdoba en una jornada donde aumenta la llegada de mercancía

Los mayoristas y minoristas cordobeses han aprovechado la jornada de este lunes para hacer acopio en Mercacórdoba, según ha confirmado su presidente, el concejal Antonio Álvarez. Álvarez ha detallado que al centro logístico cordobés ha llegado el 57% más de la mercancía de un lunes normal, a pesar de la huelga del transporte convocada. “Los mayoristas han hecho un mayor acopio en previsión de lo que ocurra durante la semana”, ha informado Álvarez, que señala que se espera que caiga en gran medida la llegada de mercancía a Mercacórdoba.

Así, Álvarez ha señalado que en la noche del domingo, hasta las 23:30, se detectó un piquete a las puertas de Mercacórdoba, pero que finalmente se retiró. Ello ha permitido la llegada de mercancía. Eso sí, como cualquier lunes, no ha habido lonja de pescado. Los pescadores no salen a faenar los domingos. No obstante, desde Mercamadrid ha llegado a Córdoba salmón, lubina y pargo, ha informado el concejal.

“En estos momentos hay concentraciones de camiones en inmediaciones de Mercacórdoba y entrada de la autovía. Seguimos funcionando con normalidad”, ha asegurado el concejal, que señala que está funcionando el “autobastecimiento” de muchos minoristas que acuden con sus furgonetas directamente a los puntos de origen.