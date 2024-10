La marcha a pie por la sanidad pública llega a Córdoba desde el sur de la provincia: “Nos va la vida en ello”

La marcha a pie por la sanidad pública que partió el 6 de octubre desde el sur de la provincia ha llegado este domingo a la capital cordobesa, desafiando a la lluvia, y con mucho más apoyo del que seguramente se esperaba en los despachos de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía.

Poco antes de las 12:00, la plaza de las Tres Culturas se ha ido llenando de columnas ciudadanas llegadas de muchos pueblos de la Campiña y la Subbética. Los organizadores, la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública del Sur de Córdoba, han cifrado en 2.000 personas la manifestación de este domingo, observada y controlada por un importante dispositivo de Policía Local (que baja el número de asistentes a un millar).

Las plataformas ciudadanas partieron el 6 de octubre desde localidades como Luque, Zuheros, Doña Mencía, Nueva Carteya, Cabra, Puente Genil y otros pueblos del sur de Córdoba para reclamar lo que consideran una necesidad urgente: la mejora de la sanidad pública en la región. Lo han hecho recorriendo a pie varios tramos de la provincia, soportando el cansancio, la lluvia y el desgaste físico, pero impulsados por una causa que consideran vital: “Nos va la vida en ello”, afirmaba el manifiesto, leído este domingo

La movilización se ha gestado desde el malestar profundo de los vecinos de la Subbética y la Campiña Sur, dos comarcas donde los servicios de salud han ido deteriorándose año tras año hasta llegar a este verano “especialmente duro”, en palabras de la propia delegada de Salud, María Jesús Botella. La falta de médicos en los centros de salud, las interminables listas de espera para pruebas y consultas, y la desaparición de atención pediátrica en muchos pueblos son solo algunos de los problemas que han desatado el malestar de la población.

“Si no tengo pediatra, no me quedo, me voy fuera”, expresaba Antonio Baena, portavoz de la Coordinadora, que ha expuesto cómo esto está detrás del éxodo de jóvenes familias que abandonan sus pueblos ante la falta de servicios básicos. De hecho, ha insistido en que esta protesta surge también para garantizar la supervivencia de los pueblos del interior de Andalucía. “No es solo por la sanidad, es por la supervivencia de nuestros pueblos”.

En el manifiesto, leído por otra de las portavoces, se apunta a que el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública no es un fenómeno reciente, aunque se haya agudizado durante los gobiernos de Juanma Moreno. Así, en Puente Genil, denuncian que el hospital está desmantelado, mientras que en Zuheros, un pueblo de apenas 700 habitantes, solo hay un médico disponible de manera intermitente

El descontento no solo se centra en la falta de personal médico. Los manifestantes también señalan el deterioro de las infraestructuras sanitarias. “Queremos consultorios sin goteras”, reclamaba Baena mientras esperaba la llegada de las columnas. Otro punto de gran preocupación es la ausencia de especialistas y la dificultad para acceder a pruebas médicas esenciales, así como las listas de espera de semanas o meses para ser atendidos por un especialista.

Los manifestantes, que se definen como “apartidistas”, critican a todos los partidos políticos que han gobernado en la Junta de Andalucía por haber permitido este deterioro. Si bien señalan que la situación empezó a empeorar en los últimos años del gobierno de Susana Díaz, no dejan de criticar la falta de acción del actual gobierno de Juanma Moreno. “No somos políticos, pero ellos son los que toman las decisiones y nos afectan directamente”, dice Baena. La Coordinadora exige a Moreno que retroceda al menos siete u ocho años en las políticas sanitarias, a un tiempo en que, según los manifestantes, los servicios funcionaban mejor.

Las movilizaciones no se detendrán con la marcha. Los organizadores ya han adelantado que habrá más acciones en las próximas semanas si no obtienen una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. “Esto no ha hecho más que empezar”, asegura Baena, quien afirma que su objetivo es que la Junta de Andalucía atienda sus demandas.