La Junta espera “un verano especialmente duro” en los consultorios: “El problema es la falta de facultativos”

La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha reconocido este miércoles que este verano va a ser “especialmente duro” en los consultorios de Andalucía y Córdoba por la falta de profesionales, especialmente de Atención Primaria.

En declaraciones a los periodistas, Botella ha señalado que el principal problema que afronta el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la campaña de verano es el retraso en el periodo de formación de los futuros médicos de Atención Primaria. Hasta este año, estos estudiantes terminaban su formación en mayo y se les contrataba para cubrir las vacaciones de verano, ha detallado la delegada.

Sin embargo, este año estos médicos de familia en formación no terminan hasta septiembre, ya que en 2020 se incorporaron más tarde por causa de la pandemia. Ante la imposibilidad de reeditar estas contrataciones, algunas comunidades, entre ellas Andalucía, ha reclamado al Ministerio de Sanidad que permita excepcionalmente que estos futuros médicos pudieran compatibilizar estos meses de formación con contratos de trabajo en los centros de salud y consultorios durante el periodo estival. “Pero esto, a fecha de hoy, no ha sido posible ni ha habido respuesta”, ha dicho Botella.

¿Tiene la Junta de Andalucía un Plan B en caso de que no fuera posible? A esta pregunta, la delegada ha respondido que “el problema es la falta de facultativos”, añadiendo que es algo que ocurre en todas las comunidades autónomas. “Las bolsas de empleo de facultativos están vacías”, ha insistido Botella, que ha negado que esta falta de médicos responda a que las condiciones laborales y económicas que se ofrecen en Andalucía no sean atractivas.

“Las condiciones de Andalucía eran las peores antes de llegar Juanma Moreno al Gobierno, pero ahora no se puede decir algo así”, ha asegurado Botella, que ha vaticinado que, “si no se pone remedio”, el verano a ser “duro” para la sanidad cordobesa. No obstante, no ha facilitado datos ni de cuántos centros de salud y consultorios pueden cerrarse en los próximos meses, ni cuántos contratos espera formalizar el Gobierno Andaluz en Córdoba.

Botella, sin embargo, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la población: “Confiamos en que la capacidad organizativa de los gerentes haga posible minimizar los efectos de la falta de personal”.

Se espera la incorporación de 189 profesionales en Córdoba

En esta misma línea, la delegada ha destacado que este martes, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado una ampliación de la plantilla del Sistema Sanitario Público en 2.382 profesionales, con un coste de 142,7 millones de euros. La mayoría de estas plazas están destinadas al cumplimiento del Pacto por la Mejora de la Atención Primaria, firmado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las organizaciones sindicales el pasado año.

Según los datos que ha facilitado, para Córdoba esto va a suponer la contratación de 189 profesionales sanitarios, que pasarán a la plantilla del SAS. De ellos 42 serán plazas de facultativos, mientras que 135 serán de las categorías A2 (que engloba trabajos sanitarios y asistenciales) y C1 (trabajadores administrativos), y 12 de técnicos expertos en manejo de equipos de alta tecnología.

Precisamente, la delegada ha detallado la licitación del contrato para la ampliación del cuadro de baja tensión y equipos de estabilización del Hospital Universitario Reina Sofía. Se trata de un contrato de 600.000 euros, destinados a ampliar la capacidad eléctrica del hospital para dar respuesta a la incorporación de cinco nuevos equipos electromédicos.