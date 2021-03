Llega a Córdoba el avión 'laboratorio' que prueba las rutas que usarán los vuelos comerciales

Este lunes, y directo desde Madrid, ha llegado a Córdoba el Beech 300 Super King Air 350 de Aena. Es el avión laboratorio con el que la compañía estatal está comprobando en el aire lo que ha dibujado en la tierra: que las rutas de aproximación de los vuelos comerciales al Aeropuerto de Córdoba funcionan. Este lunes, muchos cordobeses han podido comprobar exactamente por dónde pasarán estos grandes aviones que un día tienen que traer pasajeros en vuelos comerciales a Córdoba.

Desde primera hora, este avión laboratorio ha probado el acercamiento, el aterrizaje y el despegue desde las instalaciones del Aeropuerto. También las aproximaciones desde todas las rutas posibles, como paso previo para que se pueda homologar de manera definitiva la carta de aproximación al Aeropuerto de Córdoba. Sin ella, no puede haber vuelos comerciales en la ciudad.

Enaire lleva trabajando varios años en la actualización de la carta de aproximación del Aeropuerto de Córdoba. Cuando la tenía prácticamente culminada, se ha cruzado una pandemia de por medio, lo que ha hecho que se paralizasen todos los trabajadores que se han desarrollado. Después, los plazos para que el Aeropuerto se pueda usar dependerá de factores "externos" a Enaire, ya que una carta de navegación es un instrumento tan importante para la navegación europea que tiene que ser certificada por diferentes organismos independientes.

El Gobierno asegura que en octubre de 2020 envió a Enaire toda la documentación del estudio topográfico del Aeropuerto de Córdoba, una vez que se superó lo peor del estado de alarma. Con la topografía en la mano, Enaire ha diseñado la carta de aproximación. Ahora, arranca la fase de "validación" de esta carta de aproximación. Esta fase se divide en dos: en tierra y en vuelo. La fase en tierra consiste en revisar la carta y la de vuelo es de la que se encarga el avión laboratorio.

Una vez que se haga el vuelo del avión laboratorio, Enaire no se pilla los dedos con los plazos sobre la entrada en vigor de la carta de navegación. Todo dependerá de los permisos de diferentes ministerios del Gobierno. No obstante, las previsiones del Ejecutivo plantean que no se demore más allá de finales de 2021 o principios de 2022.