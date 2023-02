Las Jornadas Interreligiosas en Córdoba llaman a la fraternidad entre las distintas confesiones

Las II Jornadas Interreligiosas Espíritu de Córdoba 'Jóvenes y espiritualidades', que se han celebrado los días 13 y 14 de febrero en el Palacio de Congresos de la capital, han realizado una llamada a “la fraternidad y la armonía” entre las distintas confesiones. Así, jóvenes de cuatro credos diferentes han conversado sobre sus creencias, el amor, la solidaridad, el compromiso y cómo afectan las nuevas tecnologías y las redes sociales a la difusión de la fe.

Al respecto, el CEO del Palacio de Congresos, Juan Salado, ha destacado en una nota “el éxito” de este evento, que acogió a 60 inscritos en la primera edición, número que se ha elevado hasta las 200 personas en este 2023, “lo que demuestra que hay una sensibilidad y un trabajo muy importante por parte de las cuatro confesiones religiosas representadas”.

Además, ha anunciado que en febrero de 2024 se celebrará la tercera edición de las Jornadas Interreligiosas y ha pedido “una reflexión/oración colectiva en silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos de Siria y Turquía, de las guerras, las injusticias, el desequilibrio, los problemas del medio ambiente”.

En las conclusiones del evento, los líderes de las cuatro religiones han mostrado su “satisfacción” por el desarrollo de las jornadas. Así, la secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede), Carolina Bueno, ha agradecido sus aportaciones “a todos los jóvenes y no tan jóvenes que han participado en estas jornadas”.

Igualmente, ha afirmado que ha habido “diálogo, escucha, respeto, conocimiento mutuo y reflexión sobre temas profundos y trascendentales de la vida, y todo ello teniendo a los jóvenes como protagonistas”.

La máxima representante de las entidades evangélicas españolas ha resaltado que “los jóvenes se sienten impulsados por su fe a mirar a los demás y hacerles objeto de su amor, y ese amor que reciben de Dios hace que se comprometan con los demás, especialmente con los más desfavorecidos, los más necesitados”.

“Hemos visto como esa espiritualidad que viven les impulsa a buscar relaciones genuinas, profundas, comprometidas también en sus relaciones de pareja y a la hora de construir una familia”, ha elogiado, para remarcar que “los jóvenes consideran que hay que dar testimonio de su fe, que es innegociable, porque desean compartir con los demás lo más importante de sus vidas y lo quieren hacer desde la honestidad, la naturalidad, la vulnerabilidad y conectando con los demás”.

Y ha señalado que “se ha escuchado que están dispuestos a exponerse en las redes sociales y donde sea para manifestar y compartir sus creencias y su manera de entender la vida con autenticidad, con valentía y sin postureos”.

“Dios sigue siendo real y actual”

Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Benzquen, ha aseverado que “ha sido un gran acierto haber dedicado estas segundas jornadas a los jóvenes”.

“En una de las temáticas se planteaba si los jóvenes se estaban alejando de la religión, y es cierto, pero escuchando en estos días a los jóvenes hablar del amor, la espiritualidad, la ética, el compromiso, la solidaridad, la importancia del diálogo interreligioso y todos los temas que hemos escuchado tratar con tanta naturalidad, con tanta seguridad, ese respeto a cada una de las religiones, a los valores humanos, nos queda un camino que recorrer a todas las religiones, porque merece la pena seguir trabajando en este sentido”, ha sostenido.

Mientras, el delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en la Diócesis de Córdoba y consultor de la Subcomisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en la Conferencia Episcopal Española, Antonio Navarro, ha resaltado “la facilidad con la que se ha conectado y conversado”, con “una gran facilidad para dialogar, buscar juntos la verdad en torno a muchas cuestiones y mostrar la identidad con respeto, orgullo y naturalidad”.

En este sentido, ha comentado que “cada cual ha mostrado su fe, sus convicciones, y lo ha hecho con naturalidad, y los demás han escuchado con respeto, con cariño, compartiendo”. “Hablando de los milagros, de lo sobrenatural, aquí se da el milagro de lo que Dios quiere, esa entrega entre unos y otros”, ha elogiado.

Entre las ideas que Navarro ha destacado como sus conclusiones sobre el encuentro se encuentra que “Dios sigue siendo real y actual, no es un ser del pasado, no está muerto, sino que está muy vivo, y no solamente es real, sino que es lo más real, y está aquí transformando e iluminando muchos corazones, y confortando en muchas oscuridades”.

El representante de los católicos también ha afirmado que “Dios no se queda en lo privado, sino que lleva a amar a los demás de una forma activa y creativa”, a lo que ha agregado que “la religión es la motivación más grande para promover la dignidad humana y la justicia”. “Y si no lo hace, no es religión, no es vínculo con Dios”, ha manifestado.

“Fraternidad inmensa”

Y de la Junta Islámica ha intervenido su presidenta, Isabel Romero, quien ha agradecido a todos los asistentes su presencia y su participación, a la vez que el vicepresidente de la Junta Islámica, Antonio de Diego, ha declarado que “esto es un ejercicio de fraternidad inmensa”.

“Llevamos tiempo trabajando la encíclica del Papa Francisco 'Fratelli tutti', tan importante, tan necesaria en un momento de tanto odio”, ha apuntado, para subrayar que “el reconocimiento como hermanos” es lo que se lleva él de esta cita.

Entre sus conclusiones “más importantes” ha recogido que “los jóvenes tenemos espiritualidad”, que, a su juicio, “está en los corazones, en la solidaridad, en todo lo necesario para cambiar”, a lo que ha añadido que “los jóvenes aman”. “Por mucho que se diga que esta es una sociedad hedonista, materialista, individualista, aquí la gente que ha hablado, amor solidario, amor fraternal y amor conyugal”, ha defendido.

Y ha ensalzado que “los jóvenes podemos cambiar el mundo, y no solo podemos, sino que debemos hacerlo”, subrayando que “hay que cuidar este mundo y cambiarlo, porque hay esperanza”, y ha apostillado que “todos llegaremos a un hermoso jardín en el que pasaremos una vida sin tiempo”.