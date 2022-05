Ione Belarra presenta en Córdoba a Juan Antonio Delgado como su candidato a la izquierda del PSOE andaluz

Lunes, 2 de mayo. Sin noticias del nombre de la futura confluencia de izquierdas que tiene que concurrir a las elecciones autonómicas en Andalucía convocadas para el 19 de junio. Sin nombre de la formación ni tampoco del candidato. Este lunes, Podemos ha organizado en Córdoba un acto con la presencia de su secretaria general, Ione Belarra, en la que ha presentado al diputado por Cádiz y ex dirigente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles Juan Antonio Delgado como quien “encarna mejor que nadie” la alternativa a “la gran coalición” que, ha asegurado, se estaría fraguando entre el PSOE y el PP. Podemos sigue inmerso en unas primarias en las que tiene que salir, de manera oficial, su candidato a la Presidencia de la Junta.

Belarra ha asegurado que el 19 de junio “los andaluces tienen la posibilidad de echar de las instituciones al PP” por “higiene democrática”. La ministra de Asuntos Sociales ha asegurado que el de Juanma Moreno ha sido un “Gobierno de recortes de servicios públicos, con la sombra de corrupción en Almería y una privatización fundamentalista”. Ante ello, ha asegurado que “somos la única posibilidad nítidamente de izquierdas” que, a su juicio, “permitiera un gobierno de transformación, de cambio y que reconstruya Andalucía en la base de unos servicios públicos”. Y eso es algo que “encarna mejor que nadie Juan Antonio Delgado”, sostuvo Belarra.

El discurso de Delgado fue en clave electoral. Así, sostuvo que “donde gobierna la derecha hay privatización, desmantelamiento y corrupción”, y se dirigió en concreto al pacto entre el PP y Ciudadanos en la Junta. “Esto ha pasado en Andalucía, al dejar tirados a 8.000 sanitarios, 3.000 docentes y 2.000 bomberos”, denunció. “En total son 12.000 empleados públicos menos”, dijo.

“Frente a eso, lo que hay que hacer es una Andalucía amplia”, expresó, recuperando “derechos laborales” y que “se cuide a los trabajadores como se ha hecho en el gobierno de coalición progresista”. “Andalucía se merece estar en el lugar donde le corresponde”, arengó.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha reunido este lunes con los trabajadores de Zumosol de la fábrica de Palma del Río (Córdoba) para mostrarles su apoyo, al llevar más de 130 días de encierro indefinido tras la renuncia de Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos, S.L. (Cegeplas) al contrato con la propietaria de la planta, el fondo de inversión turco Toksöz“.

“Es importante que está lucha se conozca igual que se ha conocido la lucha de Alcoa”, ha señalado para expresar su compromiso “de trasladar a los compañeros que están en el Gobierno y que tienen competencias concretas respecto a este tema” que se impliquen.

Además, ha criticado que el impacto económico generado por las prácticas de grandes empresas multinacionales, que compran fábricas en el territorio “que no les importa nada” y que, cuando no les interesa esa actividad, “dejan a los trabajadores tirados”.

“Hay otro tipo de economía, con empresas más responsables (...) que es el tipo de apoyo que se tiene que dar a través de los PERTE”, ha agregado la secretaria general de Podemos para garantizar que es necesario dar “visibilidad” a la situación de estos trabajadores.

Belarra ya trasladó su solidaridad a la plantilla de Zumosol en Córdoba en el último Consejo Ciudadano estatal de la formación, después de que un “fondo buitre les haya dejado tirados con nóminas a deber, sin derecho a paro y la más completa indefensión”.

“Estamos con vosotras”, relató el pasado viernes Belarra, quien aprovechando su presencia en Córdoba para participar en un acto del partido ha mantenido un encuentro con los empleados afectados, que llevan desde finales de diciembre del año pasado en un encierro indefinido.

Según informó el sindicato CCOO, el 10 de noviembre de 2021 Cegeplas se hizo cargo de la planta de exprimido de Zumos Palma, comercializadora de la marca Zumosol, pero solo unos días más tarde anunciaba que renunciaba al contrato por incumplimiento del mismo por parte del fondo de inversión turco, y que procedía a dar de baja a los 37 trabajadores de la Seguridad Social.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha exigido este lunes la “asunción inmediata de responsabilidades políticas” tras el “grave fallo de seguridad de nuestro Estado”, tras conocer que el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido espiados con el sistema Pegasus.

Bellarra, preguntada por los periodistas, no ha aclarado quién debe asumir esas responsabilidades políticas, sobre las que ha insistido. “La asunción de responsabilidades es la única manera de que se restablezca la confianza en la democracia española”, ha insistido. Además, la ministra ha reclamado que “con urgencia” se proceda a “restablecer la confianza con los socios de gobierno”, rota tras el escándalo del espionaje con el mismo programa a líderes independentistas catalanes.

La secretaria general de Podemos ha asegurado que “nosotros no descartamos ningún escenario” sobre la investigación de cómo se ha podido producir el espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, y ha asegurado que su formación ya fue espiada “por la mal llamada Policía patriótica de las cloacas del Estado”.

