La investigación de Fernando Penco sobre 'El miliciano' de Capa llega al Telegraph y al Times

Los diarios británicos The Times y Telegraph han publicado en las últimas horas sendos reportajes sobre la investigación desarrollada por el arqueólogo cordobés Fernando Penco de la foto Muerte de un miliciano, la más icónica foto de guerra del siglo XX, tomada por Robert Capa y que, según este experto, todo apunta a que fue un montaje.

Penco ya contó a este periódico su teoría, que es producto de una exhaustiva y dilatada investigación para la que hay que remontarse a 2009, cuando Penco y el fotógrafo Juan Obrero Larrea ubicaron Muerte de un miliciano en Espejo, localidad situada a unos 52 kilómetros al sureste de Cerro Muriano (donde hasta entonces se ubicaba la imagen) y, además, determinaron, a partir de datos geográficos e históricos que la foto, casi con plena seguridad, es un posado.

Una teoría que ha sido ampliamente difundida y de la que estos días se han hecho eco dos publicaciones británicas. "La famosa foto de Robert Capa sobre la Guerra Civil española 'puede haber sido puesta en escena". Así se titula el reportaje escrito por James Badcock para el Telegraph, donde el autor narra la investigación de Penco.

"El señor Penco dijo que había calculado con un alto grado de certeza que la imagen, también conocida como Muerte de un miliciano fue tomada en la tarde del 4 de septiembre de 1936", señala Badcock, que añade, citando al arqueólogo cordobés, que "en ese caso, tiene que ser una fotografía puesta en escena porque no hubo combates en el frente de Espejo hasta mucho más tarde ese mes de septiembre".

Por su parte, la periodista Sabrina Penty titula su pieza para The Times de la siguiente manera: "La icónica foto del soldado de Robert Capa fue simulada". En el reportaje recuerda que, durante casi un siglo, Muerte de un miliciano "ha sido una fotografía de guerra icónica", si bien "ha sido objeto de dudas sobre su autenticidad".

"Ahora Fernando Penco, un arqueólogo cordobés, se ha sumado a las afirmaciones de que se escenificó Muerte un miliciano, basándose en un estudio del paisaje en la foto y los relatos de los testigos", cuenta el medio británico.

En ambos casos, los medios británicos han contactado con Penco a raíz de su trabajo titulado Acerca de la localización de Muerte de un miliciano y otras consideraciones, publicado por la Universidad Complutense, y que está accesible en el siguiente enlace: https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/79467/4564456559326

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!