Informe apagón: Endesa achaca a averías aisladas y a un rayo los cortes de los últimos días

La compañía eléctrica Endesa achaca a varias averías aisladas y al efecto de un rayo los apagones que ha sufrido Córdoba en este mes de diciembre en, al menos, cuatro días distintos. En una información solicitada por Cordópolis, la eléctrica detalla las causas que están detrás de los apagones que comenzarón en la capital el 2 de diciembre, la misma tarde del alumbrado de Navidad, y que después se repitieron en distintas zonas de la ciudad y también de la provincia en días posteriores.

Los especialistas en la red de media y baja tensión de Endesa en Córdoba exponen que los apagones se han debido a “diferentes causas” y se han visto “todas agravadas por el mal tiempo”.

Así, el corte de suministro que dejó a oscuras a domicilios y vía pública de buena parte de la ciudad de Córdoba en la noche del 2 de diciembre minutos antes de las 19:00, recién estrenado el alumbrado de Navidad, “se debió a una maniobra no programada mientras se realizaban unos trabajos en la red de alta de la subestación Cruz de Juárez”, señalan desde Endesa. Apuntan cómo, efectivamente, “coincidió con el alumbrado, pero se recuperó el 90% del suministro en 15 minutos”, tras un apagón que afectó a zonas como el centro de la capital y barrios como San Lorenzo, San Agustín, Valdeolleros, el Vial Norte, Sagunto o Santa Rosa, entre otros.

Justo una semana después, el viernes 9 de diciembre sobre las 18:47, un nuevo apagón dejaba sin electricidad a cientos de cordobeses, no solo en Córdoba capital sino también en municipios de la provincia como Villafranca de Córdoba, El Carpio, Pedro Abad o Bujalance, entre otros. A esa hora, una tormenta con rayos y truenos afectaba a los alrededores de la ciudad de Córdoba. Y esa fue la causa del apagón: un rayo caía en la parte de alta tensión de una subestación. “Por eso se perdió el suministro en varias poblaciones. Igualmente, el 97% del suministro se recuperó en 37 minutos, gracias a las nuevas tecnologías que se aplican a la red eléctrica y que permitieron reponer por la red de media tensión”, explica Endesa en su informe.

Días después, el 12 de diciembre, Córdoba sufría un tercer apagón. Cientos de cordobeses se volvían a quedar sin luz eléctrica a las 17:24 de ese día, la mayoría en distintas zonas del casco histórico. La compañía eléctrica afirma que, en esta ocasión, “se produjo una avería en una celda de un centro de transformación”, recuperándose el 90% del suministro en la primera hora tras el corte de suministro.

Una causa similar, “una avería en otro centro de transformación” de la red eléctrica fue la causa del apagón que sufrió Córdoba al día siguiente, el 13 de diciembre. Cerca de un millar de usuarios cordobeses amanecieron en esa jornada sin suministro eléctrico en la zona oeste de la ciudad de Córdoba, según el reporte de la propia compañía suministradora, Endesa Energía. La avería se había producido a las 6:43 de la mañana y el suministro se recuperó en un 60% en la primera hora tras el corte. Y en la tarde ese mismo día, sobre las 18:30, se repetía el apagón, esta vez en la zona este de la capital, con decenas de hogares sin luz principalmente en el barrio de Fátima.

La compañía eléctrica responsable sostiene que “las averías y las incidencias por causas meteorológicas son algo que entra dentro de lo normal en el suministro eléctrico”, si bien indica que “Endesa se mantiene dentro de los márgenes que marca la ley”. Junto a ello, recuerda que el año pasado, invirtió 4.250.000 euros y, en este 2022, 3.015.000 euros, en las instalaciones de media y baja tensión de la capital cordobesa.

