Un apagón sorprende a los vecinos de Córdoba en pleno arranque del alumbrado navideño

Un apagón del sistema de alumbrado público ha sorprendido a los vecinos de buena parte de la ciudad de Córdoba en la noche de este viernes. Minutos antes de las 19:00 las calles de zonas como el Centro de Córdoba, San Lorenzo, San Agustín, Valdeolleros, el Vial Norte, Sagunto o Santa Rosa se han quedado a oscuras.

El apagón ha coincidido con el arranque el alumbrado navideño en la calle Cruz Conde, que llevaba una hora encendido y se ha quedado totalmente a oscuras. El apagón ha afectado a las farolas de buena parte de la ciudad.

Endesa informaba en su web de una avería en la red a las 18:58 y apuntaba a la estación de La Arruzafilla. La reacción inicial de los vecinos de Córdoba que estaban en la calle ha sido la de sacar sus móvil y alumbrar con sus linternas. La sorpresa inicial ha dado paso al sonido de algunas sirenas. Hay amplias zonas de la ciudad en los que los semáforos se han apagado totalmente.

En la calle Cruz Conde, epicentro del alumbrado navideño, ha habido un amago de reiniciar el espectáculo navideño, que ha quedado abortado después de que sonara la primera canción. La luz se ha restablecido poco a poco en parte de la ciudad pasados unos diez minutos, mientras que otras zonas seguía a oscuras.

Desde el Ayuntamiento han informado, pasadas las 19:30, de que “el apagón que se ha producido en algunas zonas de la ciudad ese ha debido a una avería en una subestación eléctrica de Endesa. En estos momentos, la compañía está trabajando en restablecer el servicio lo antes posible”.

No ha sido hasta las 20:00 cuando ha regresado la luz al resto de la ciudad que aún estaba afectada por el apagón. Las últimas zonas pendientes del regreso del suministro eléctrico eran Santa Rosa y el entorno del Camping, según informaban los vecinos, además de la Arruzafilla.

Seguirá Ampliación

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!